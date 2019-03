“Kẻ đột nhập Đại sứ quán Bắc Triều Tiên tại Tây Ban Nha đã liên lạc với FBI”

Photo : YONHAP News

Tòa án tối cao Tây Ban Nha khẳng định, một trong 10 kẻ đột nhập Đại sứ quán Bắc Triều Tiên tại thủ đô Madrid (Tây Ban Nha) ngày 22/2 vừa qua (giờ địa phương) đã liên lạc với Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) vài ngày sau đó.Trong một văn bản chính thức công bố ngày 26/3 (giờ địa phương), Tòa án tối cao Tây Ban Nha cho biết một trong những kẻ đột nhập là công dân Mexico có quốc tịch Mỹ, đã liên lạc với FBI ngày 27/2 nhằm chuyển thông tin về vụ việc.Văn bản của Tòa án nêu rõ, công dân Mexico được xác nhận là Adrian Hong Chang, đã dẫn đầu nhóm đột nhập gồm công dân của cả Mỹ và Hàn Quốc. Nhóm này đã lấy trộm nhiều máy tính, ổ cứng và thẻ nhớ USB.Tờ Bưu điện Washington đầu tháng này đưa tin: một nhóm bất đồng chính kiến với chính quyền Bắc Triều Tiên có tên là "Triều Tiên tự do" (Free Joseon), còn được biết đến dưới cái tên "Dân phòng Thiên Lý Mã", đứng sau vụ đột nhập. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ tại một buổi họp báo ngày 26/3 (giờ địa phương) đã bác bỏ bất cứ mối liên hệ nào với vụ việc.Tổ chức "Triều Tiên tự do" khẳng định đã giúp đỡ gia đình của ông Kim Jong-nam, em trai cùng cha khác mẹ của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, trốn tới nơi an toàn, sau khi ông này bị ám sát tại Malaysia tháng 2 năm 2017.Hiện vẫn chưa rõ tại sao FBI lại liên lạc với kẻ đột nhập Đại sứ quán miền Bắc và thông tin mà kẻ này cố gắng cung cấp cho FBI là gì.