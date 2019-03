Hơn 80% người dân bất mãn với biện pháp đối phó bụi siêu nhỏ của Chính phủ

Photo : KBS News

Khảo sát của đài truyền hình KBS kết luận: 8 trên 10 người Hàn Quốc cho rằng Chính phủ không đối phó một cách đúng đắn với tình trạng ô nhiễm không khí do bụi siêu nhỏ vốn đang ngày một trầm trọng, và phần lớn hoài nghi về mức độ hiệu quả của các biện pháp khẩn cấp do Chính phủ triển khai.Đài KBS đã khảo sát 700 người trưởng thành trên cả nước trong vòng 5 ngày từ ngày 14/3. Kết quả cho thấy, 87,5% người tham gia cho rằng nồng độ bụi siêu nhỏ trong khu vực mình sinh sống là rất cao trong năm nay.Phản hồi tiêu cực trên cao hơn hẳn trong nhóm độ tuổi 20, tới 95%, cũng như những người sống ở các khu vực quanh thành phố Seoul, Daejeon, Sejong và tỉnh Chungcheong, khoảng 93%.Gần 3/4 những người tham gia khảo sát nói rằng bụi siêu nhỏ ảnh hưởng tới sức khỏe của bản thân hay của người trong gia đình. Trong số những người khẳng định ảnh hưởng sức khỏe của bụi siêu nhỏ, có 84% viện dẫn các bệnh về đường hô hấp, tiếp đó là bệnh về mắt và da.Liên quan tới các nỗ lực của Chính phủ nhằm giảm thiểu ô nhiễm không khí, trên 80% người được hỏi đưa ra đánh giá tiêu cực. Những người trong độ tuổi 20 và trên 60 tuổi đưa ra đánh giá tiêu cực nhiều nhất, tới 85%.Hơn 60% người trưởng thành cho rằng các biện pháp khẩn cấp giảm bụi siêu nhỏ của Chính phủ, như quy định lưu thông xe theo biển số chẵn-lẻ, hay giảm công suất hoạt động của các nhà máy sử dụng than đá, không giúp làm giảm lượng bụi siêu nhỏ. Đánh giá tiêu cực này phổ biến hơn trong sinh viên và những người ở độ tuổi 20.Khi được hỏi về biện pháp mà họ cho là hiệu quả nhất, 64% trả lời rằng vấn đề nên được giải quyết thông qua con đường ngoại giao với Trung Quốc. Khoảng 80% người tham gia khảo sát trong độ tuổi 20 đồng tình với ý kiến trên. Họ cũng nêu ra nhiều ý tưởng, như điều chỉnh hoạt động của các cơ sở thải ra chất gây ô nhiễm không khí, các công nghệ mới như mưa nhân tạo, và cho dừng hoạt động các nhà máy nhiệt điện chạy bằng than đá.Khảo sát trên có độ tin cậy 95% và sai số vào khoảng 3%.