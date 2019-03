Các đảng mâu thuẫn về ứng cử viên Bộ trưởng Doanh nghiệp vừa và nhỏ và mạo hiểm

Photo : YONHAP News

Ngày 27/3, các đảng đối lập đã tranh cãi về việc ứng cử viên Bộ trưởng Doanh nghiệp vừa và nhỏ và mạo hiểm Park Young-sun không thể cung cấp đủ các tài liệu được yêu cầu trong phiên điều trần tại Quốc hội. Viện dẫn việc không có đủ nền tảng để thảo luận tư cách của bà Park, đảng đối lập Hàn Quốc tự do đã từ chối tiếp tục phiên điều trần.Đảng Hàn Quốc tự do, đảng đối lập lớn nhất, yêu cầu trình ra những tài liệu liên quan đến các cáo buộc đầu tư bất động sản và trốn thuế, nhưng ứng cử viên Park lập luận rằng các nghị sĩ đảng này đang đòi hỏi thông tin đời tư cá nhân quá đáng.Trong khi đó, phiên điều trần với ứng cử viên Bộ trưởng Khoa học, công nghệ, thông tin và truyền thông Cho Dong-ho, tập trung vào việc ông Cho đã chi 140 triệu won (122.000 USD) mua sắm xe hơi cho con cái và đi công tác nước ngoài.Tại phiên điều trần ứng cử viên Bộ Nội vụ Chin Young, đảng đối lập đã đặt câu hỏi về lập trường và triết lý chính trị của ông Chin. Ông Chin từng giữ chức Bộ trưởng Y tế và phúc lợi dưới thời chính quyền tiền nhiệm Park Geun-hye và đã rời khỏi đảng Hàn Quốc tự do để gia nhập đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành trong đợt tổng tuyển cử vừa qua.