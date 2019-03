Công chức cấp cao sở hữu tài sản lên tới 1 triệu USD

Photo : YONHAP News

Theo số liệu hàng năm do Ủy ban đạo đức Quốc hội công bố ngày 28/3, số tài sản do gần 1.880 quan chức Nhà nước sở hữu đã lên tới 1,2 tỷ won (1,05 triệu USD) mỗi người cuối năm 2018, tăng trung bình 59 triệu won (51.800 USD). Như vậy, 72% công chức có tài sản tăng trong năm ngoái.Tài sản của Tổng thống Moon Jae-in trị giá trên 2 tỷ won (1,7 triệu USD), tăng 136 triệu won (119.000 USD) so với một năm trước đó.Trong những công chức cấp cao được yêu cầu kê khai tài sản hàng năm, ông Heo Seong-joo, Giám đốc Bệnh viện nha khoa Đại học quốc gia Seoul, trực thuộc Bộ Giáo dục, đứng đầu danh sách với 21 tỷ won (18 triệu USD) tài sản.Bộ trưởng Phụ nữ và gia đình Jin Sun-mee là quan chức Nhà nước có tổng tài sản thấp nhất. Bà Jin được cho là đang nợ 1,4 tỷ won (1,2 triệu USD).Đạo luật đạo đức công chức của Hàn Quốc yêu cầu quan chức cấp cao của Chính phủ, nghị sĩ, người đứng đầu chính quyền thành phố, thành viên của các cơ quan lập pháp địa phương và Thẩm phấn cấp cao phải kê khai tài sản hàng năm.Bản kê khai mới nhất từ các công chức cấp cao dự kiến sẽ được tiến hành thẩm tra vào cuối tháng 6 năm nay.