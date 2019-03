Tổng thống lần đầu tọa đàm với doanh nghiệp đầu tư nước ngoài

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sáng 28/3 đã mời đại diện một số tổ chức, doanh nghiệp đầu tư nước ngoài hoạt động tại Hàn Quốc đến tọa đàm tại Phủ Tổng thống. Đây là lần đầu tiên, Tổng thống gặp gỡ đại diện các doanh nghiệp nước ngoài kể từ khi nhậm chức. Buổi tọa đàm nhằm mục đích khích lệ thành quả và nỗ lực của các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài trong thời gian qua, trao đổi một cách cởi mở với các doanh nghiệp.Tại đây, Tổng thống nhấn mạnh nền kinh tế Hàn Quốc đang mở rộng cửa với các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài. Nền kinh tế hòa bình bán đảo Hàn Quốc sẽ trở thành một thị trường hấp dẫn nhất trên thế giới. Tổng thống hy vọng các doanh nghiệp quan tâm và chú ý tới tiềm năng vô hạn của thị trường bán đảo Hàn Quốc.Tổng thống khẳng định sau Hội nghị thượng đỉnh liên Triều năm ngoái, rủi ro địa chính trị trên bán đảo Hàn Quốc đã giảm đi rõ rệt. S&P, một trong ba hãng xếp hạng tín nhiệm uy tín thế giới, đang duy trì xếp hạng tín nhiệm với Hàn Quốc ở mức cao nhất từ trước tới nay, hơn cả Trung Quốc, Nhật Bản. Trong năm ngoái, hợp đồng hoán đổi rủi ro tín dụng (CDS) của các nước đều tăng, trong khi của Hàn Quốc lại giảm mạnh, ghi nhận mức thấp nhất kể từ sau tháng 10 năm 2007. Đây là một chỉ số phản ánh rủi ro vỡ nợ của một quốc gia.Hàn Quốc có nền tảng kinh tế rất vững chắc. Trong năm ngoái, kim ngạch xuất khẩu lần đầu vượt 600 tỷ USD, mức cao kỷ lục, vững vàng đứng thứ 6 thế giới. Cán cân thương mại đã thặng dư 10 năm liên tiếp, dự trữ ngoại hối lần đầu tiên vượt ngưỡng 400 tỷ USD.Tổng thống nhấn mạnh Hàn Quốc có hạ tầng công nghiệp, thương mại xuất sắc, thị trường có tính mở cửa cao. Trong báo cáo đánh giá môi trường doanh nghiệp năm 2018 do Ngân hàng thế giới (WB) công bố, Hàn Quốc đứng thứ 5 trong số 190 quốc gia, đứng thứ nhất trong nhóm 20 nền kinh tế lớn (nhóm G20).Tới thời điểm hiện tại, Hàn Quốc đã ký Hiệp định thương mại tự do (FTA) với 52 nước, trong đó có Mỹ, Liên minh châu Âu (EU), Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Ấn Độ; xây dựng mạng lưới FTA chiếm 77% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) toàn thế giới. Tổng thống khẳng định không có quốc gia nào trên thế giới có môi trường đầu tư tốt hơn Hàn Quốc.Tổng thống đánh giá các doanh nghiệp nước ngoài đang là một trục rất quan trọng, đóng góp lớn vào sự phát triển kinh tế của Hàn Quốc, chiếm 19% giá trị xuất khẩu và 7% tuyển dụng trong nước. Trong năm 2018, đầu tư nước ngoài vào Hàn Quốc đạt mức cao kỷ lục 26,9 tỷ USD, tăng 17%, trong khi đầu tư nước ngoài trên toàn thế giới giảm tới 19%.Cuối cùng, Tổng thống nhận định sự thành công của các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài sẽ là nguồn sức mạnh to lớn đối với sự phát triển kinh tế của Hàn Quốc. Ngược lại, sự phát triển kinh tế của Hàn Quốc sẽ mở ra nhiều cơ hội lớn hơn cho các doanh nghiệp.