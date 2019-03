Đảng Hàn Quốc tự do phản đối tất cả 7 ứng cử viên Bộ trưởng

Photo : YONHAP News

Đảng Hàn Quốc tự do, đảng đối lập chiếm nhiều ghế nhất tại Quốc hội, yêu cầu Phủ Tổng thống rút lại quyết định tiến cử đối với cả 7 ứng cử viên Bộ trưởng, cho rằng các ứng cử viên này đều chứng tỏ không phù hợp với vị trí được tiến cử trong quá trình điều trần kiểm tra tư cách đạo đức và năng lực tại Quốc hội.Chủ tịch đảng Hàn Quốc tự do Hwang Kyo-ahn trong cuộc họp Ủy ban tối cao đảng ngày 28/3 chỉ trích việc Phủ Tổng thống tiến cử những người hoàn toàn không phù hợp vào các vị trí Bộ trưởng là hành động ngạo mạn, coi thường sự chỉ trích của người dân.Ngay sau cuộc họp, đảng Hàn Quốc tự do đã mở cuộc họp ban lãnh đạo, yêu cầu ứng cử viên Bộ trưởng Thống nhất Kim Yeon-chul, ứng cử viên Bộ trưởng Doanh nghiệp vừa và nhỏ và mạo hiểm Park Young-sun tự xin rút lui.Đại diện đảng Hàn Quốc tự do tại Quốc hội Na Kyung-won chỉ trích ứng cử viên Park đã không trình đầy đủ tài liệu lên Quốc hội và các phát ngôn của ứng cử viên này tại phiên điều trần có phần khác với sự thật. Đại diện đảng Hàn Quốc tự do khẳng định sẽ thảo luận nội bộ và sớm đưa ra quyết định có thông qua báo cáo điều trần hay không.Ngược lại, Đại diện đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành tại Quốc hội Hong Young-pyo chỉ trích các nghị sĩ đối lập đã không tập trung vào kiểm chứng chính sách các ứng cử viên, yêu cầu phe đối lập dừng việc biến phiên điều trần nhân sự thành một cuộc tranh cãi không có hồi kết, cản trở công tác điều hành quốc gia. Nếu ứng cử viên nào có điểm thiếu sót thì có thể ghi vào trong báo cáo điều trần, thay vì từ chối thông qua báo cáo.Về phần mình, Đại điện đảng Tương lai chính nghĩa tại Quốc hội Kim Kwon-young cho biết sẽ trao đổi với ban lãnh đạo đảng và lắng nghe ý kiến của các ủy viên điều trần, để ra quyết định có thông qua báo cáo điều trần hay không.Trong khi đó, Đảng Hòa bình dân chủ cho rằng trong số 7 ứng cử viên Bộ trưởng, ứng cử viên Bộ trưởng Khoa học, công nghệ, thông tin và truyền thông Cho Dong-ho không phù hợp với vị trí được tiến cử.