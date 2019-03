Dự báo dân số Hàn Quốc bắt đầu giảm từ năm 2019

Photo : KBS News

Một dự báo "u ám" cho rằng dân số Hàn Quốc sẽ bắt đầu giảm từ năm nay, sớm hơn nhiều so với dự báo trước đó.Theo dự báo của Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc, thời điểm giảm dân số tự nhiên, tức thời điểm số người tử vong nhiều hơn số trẻ sơ sinh chào đời, sẽ diễn ra từ năm 2019, sớm hơn 10 năm so với dự báo đưa ra ba năm trước là năm 2029. Nguyên nhân là bởi tổng tỷ suất sinh (dự đoán số trẻ bình quân mà một phụ nữ sẽ sinh ra trong cả đời của người đó) của Hàn Quốc hiện chỉ đạt 0,98 trẻ, mức thấp nhất trên thế giới.Nếu bao gồm cả những người nước ngoài nhập cư, thì tổng dân số của Hàn Quốc được dự báo sẽ giảm từ năm 2028, cũng sớm hơn ba năm so với dự báo trước đó.Theo tính toán của Cục thống kê quốc gia, tổng dân số Hàn Quốc vào năm 2067 sẽ giảm xuống dưới 40 triệu dân, và giảm xuống chỉ bằng một nửa hiện nay, tức 25,5 triệu người vào năm 2098.Song song với tình trạng giảm dân số, tình trạng già hóa dân số cũng trở nên nghiêm trọng hơn. Cục thống kê quốc gia ước tính trong vòng 10 năm tính từ năm 2017, dân số trong độ tuổi lao động (từ 15 tới 64 tuổi) sẽ giảm 2,5 triệu người, trong khi dân số cao tuổi lại tăng thêm 4,52 triệu người. Tỷ lệ dân số phụ thuộc trên 100 dân số trong độ tuổi lao động sẽ tăng từ 37 người trong năm 2017 lên 120 người vào năm 2067, tức tăng gấp ba lần. Chi phí chăm sóc dân số phụ thuộc sẽ đi từ thấp nhất Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), lên cao nhất nhóm này vào năm 2065.Đối mặt với thực trạng dân số này, nền kinh tế sẽ rơi vào đình trệ và Chính phủ không tránh khỏi phải sửa đổi chính sách phúc lợi, bao gồm cả lương hưu.Để giải quyết vấn đề dân số nghiêm trọng hiện nay, Chính phủ sẽ lập ra một nhóm chuyên trách có sự tham gia của tất cả các ban ngành vào tháng 4 tới, để công bố đối sách tổng hợp ngay trong nửa đầu năm nay.