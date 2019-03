Đài KBS có danh sách các cơ sở hạt nhân miền Bắc

Photo : KBS News

Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS) gần đây đã nắm được danh sách 104 cơ sở hạt nhân tại Bắc Triều Tiên, trong đó có 40 cơ sở then chốt cần phải phá hủy để phi hạt nhân hóa hoàn toàn miền Bắc.Theo danh sách của Chính phủ Hàn Quốc, trong 40 cơ sở then chốt trên, có 15 cơ sở nghiên cứu và giám sát hạt nhân; 8 mỏ uranium và 5 nhà máy điện hạt nhân cùng cơ sở cải tiến.Cơ sở hạt nhân trọng yếu của Bắc Triều Triên tại Yongbyun (tỉnh Bắc Pyongan), các cơ sở làm giàu uranium và hai bãi thử chất nổ có sức công phá mạnh cũng nằm trong bản danh sách này. Những cơ sở trên tập trung tại Yongbyun, thủ đô Bình Nhưỡng và huyện Pyongsan (tỉnh Bắc Hwanghae), phía Tây nước này.Trong khi đó, các cơ sở nghiên cứu hạt nhân và nhà máy điện hạt nhân phần lớn đóng tại các khu vực phía Đông dọc bờ Biển Đông, bao gồm xã Punggye (huyện Kilju, tỉnh Bắc Hamgyeong), thành phố Hamheung (tỉnh Nam Hamgyong) và thành phố Wonsan (tỉnh Gangwon).Danh sách nêu rõ 40 địa điểm là những cơ sở then chốt cần phải được vô hiệu hóa nếu miền Bắc quyết định phi hạt nhân hóa.Trước đó, đã có rất nhiều suy đoán về số lượng và vị trí của các cơ sở hạt nhân then chốt của Bắc Triều Tiên, nhưng đây là lần đầu tiên, các vị trí và địa danh của những cơ sở này được xác nhận.