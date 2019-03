Sản lượng công nghiệp tháng 2 giảm 1,9%

Photo : YONHAP News

Sản lượng công nghiệp của Hàn Quốc trong tháng 2 đã có mức giảm lớn nhất trong gần 6 năm qua, do sự sụt giảm sản xuất chíp bán dẫn và doanh thu xe ô tô chững lại.Theo số liệu của Cục thống kê quốc gia công bố ngày 29/3, sản lượng công nghiệp trong tháng 2 đã giảm 1,9% so với tháng trước, mức giảm lớn nhất kể từ tháng 3/2013, khi con số này đạt 2,3%.Doanh số bán lẻ, chỉ số thể hiện tình trạng tiêu dùng, đã giảm 0,5% trong tháng 2 so với tháng 1, trong khi đầu tư và đầu tư hạ tầng đã lao dốc lần lượt là 10,4% và 4,6%, mức giảm lớn nhất kể từ tháng 11 năm 2013.Như vậy, cả 4 chỉ số quan trọng của nền kinh tế đều đã sụt giảm kể từ tháng 5 năm 2018.Trong tháng đầu năm nay, sản xuất, tiêu dùng và đầu tư đã cho thấy dấu hiệu khởi sắc, nhưng tất cả các chỉ số đã xấu đi chỉ sau một tháng.Ngoài ra, chỉ số báo cáo trùng hợp, vốn phản ánh tình trạng kinh tế hiện tại, cũng đã giảm 0,4% điểm trong tháng 2, mức giảm trong vòng 11 tháng liên tiếp.Trong khi đó, chỉ số dao động của chu kỳ kinh doanh, thường được dùng để dự đoán tình trạng kinh tế ngắn hạn trong tương lai, cũng giảm 0,3% điểm, tụt giảm trong 9 tháng liên tiếp.