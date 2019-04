Bắc Triều Tiên coi vụ đột nhập Đại sứ quán ở Tây Ban Nha là tấn công khủng bố

Photo : YONHAP News

Bắc Triều Tiên hôm Chủ Nhật (31/3) đã đưa ra phản ứng chính thức đầu tiên về vụ đột nhập Đại sứ quán nước này tại Tây Ban Nha vào hồi tháng trước, gọi đây là “vụ tấn công khủng bố nghiêm trọng”.Trả lời phỏng vấn của Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), một phát ngôn viên Bộ ngoại giao miền Bắc nhấn mạnh, hành động đột nhập bất hợp pháp và chiếm giữ văn phòng ngoại giao của một nước, cũng như việc tống tiền và đe dọa moi móc thông tin, là sự vi phạm nghiêm trọng chủ quyền quốc gia và xâm hại trắng trợn luật pháp quốc tế.Phát ngôn viên này kêu gọi điều tra sự việc, khẳng định Bình Nhưỡng đang theo dõi sát sao những tin tức về việc Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và một nhóm bất đồng chính kiến chống chính quyền miền Bắc, đứng sau vụ tấn công.Đây là phản ứng chính thức đầu tiên của miền Bắc sau vụ việc.Ngày 22/2, chỉ 5 ngày trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai tại Hà Nội, một nhóm người đã đột nhập vào Đại sứ quán Bắc Triều Tiên tại thủ đô Madrid của Tây Ban Nha, lấy đi nhiều máy tính và tài liệu.Tổ chức với tên gọi "Triều Tiên tự do" (Free Joseon), còn được biết đến với cái tên "Dân phòng Thiên Lý Mã", đã nhận trách nhiệm về vụ đột nhập, và cung cấp một phần thông tin lấy được từ Đại sứ quán cho Cục điều tra liên bang Mỹ theo “đề nghị” của FBI."Triều Tiên tự do" khẳng định đã giúp đỡ gia đình của ông Kim Jong-nam, em trai cùng cha khác mẹ của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, trốn tới nơi an toàn, sau khi ông này bị ám sát tại Malaysia tháng 2 năm 2017.Bắc Triều Tiên cũng kỳ vọng chính quyền Tây Ban Nha sẽ tiến hành điều tra vụ việc đến cùng một cách có trách nhiêm, nhằm đưa những kẻ khủng bố và những kẻ đứng đằng sau ra nghiêm trị theo luật pháp quốc tế.Cục điều tra liên bang Mỹ vẫn chưa xác nhận hay chối bỏ quá trình điều tra của tổ chức này, trong khi phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Robert Palladino vừa qua đã phủ nhận sự liên quan của Chính phủ Mỹ.