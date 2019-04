Tích cực chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ

Photo : YONHAP News

Các quan chức an ninh và quốc phòng Hàn Quốc đang trên đường tới thăm Mỹ nhằm chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh song phương, được lên kế hoạch diễn ra ngày 11/4 tại thủ đô Washington, Mỹ.Ông Kim Hyun-chong, Phó Chánh văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống dự kiến gặp Phó cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Charles Kupperman ngày 1/4 (giờ địa phương) tại Washington nhằm lên chương trình nghị sự cho hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Tổng thống Mỹ Donald Trump.Trong chuyến thăm, ông Kim cũng sẽ gặp các Thượng nghị sĩ và Ủy ban đối ngoại của Thượng viện Mỹ, quan chức quân đội và tình báo, nằm giải thích lập trường của Seoul về đàm phán Mỹ-Triều trong tiến trình phi hạt nhân hóa miền Bắc.Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Jeong Kyeong-doo có kế hoạch hội đàm với quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan ở Washington về những vấn đề an ninh còn tồn tại giữa hai đồng minh.Trước đó, Ngoại trưởng Kang Kyung-wha đã gặp Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm thứ Sáu (29/3), thảo luận các biện pháp khôi phục đàm phán hạt nhân Mỹ-Triều.