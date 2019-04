Tổng thống rút lại quyết định tiến cử hai ứng cử viên Bộ trưởng

Photo : YONHAP News

Ngày 31/3, Tổng thống Moon Jae-in đã rút lại quyết định tiến cử ứng cử viên Bộ trưởng Khoa học, công nghệ, thông tin và truyền thông Cho Dong-ho, đồng thời chấp thuận đề nghị rút lui của ứng cử viên Bộ trưởng Địa chính và giao thông Choi Jeong-ho.Ứng cử viên Bộ trưởng Khoa học, công nghệ, thông tin và truyền thông Cho bị nghi ngờ lợi dụng công tác nước ngoài để du lịch, chuyển khoản tiền lớn cho hai con trai ăn học tại nước ngoài. Đặc biệt, tranh cãi lớn nhất là việc ông Cho từng tham dự một hiệp hội bất chính mang tên "OMICS". Đây vốn là một tổ chức của Ấn Độ, từng bị Ủy ban thương mại liên bang Mỹ khởi kiện vào năm 2016, do làm tổn hại văn hoá xuất bản luận văn thông thường, quảng bá quá đà các nhà nghiên cứu.Phủ Tổng thống giải thích ứng cử viên Cho đã không nói về việc tham dự hiệp hội này trước khi được tiến cử. Vấn đề này cũng đã không bị phát hiện trong quá trình điều tra của Bộ Giáo dục về các nhà nghiên cứu trong nước từng tham dự hiệp hội OMICS. Phủ Tổng thống cho rằng việc ông Cho tham dự hiệp hội này thuộc về vấn đề kỷ luật của giới học thuật. Phủ Tổng thống đã trực tiếp xác nhận, nhưng ông Cho vẫn khẳng định không hề tham dự hiệp hội.Trong khi đó, việc ứng cử viên Bộ trưởng Địa chính và giao thông Choi Jeong-ho xin rút lui, được phân tích là do ông này không vượt qua được áp lực dư luận. Phủ Tổng thống nêu ra hai vấn đề tranh cãi trong phiên điều trần kiểm tra tư cách đạo đức và năng lực tại Quốc hội, đó là nghi ngờ ông Choi đầu cơ bất động sản và hành vi lách luật khi tặng lại căn hộ cho con gái.Quyết định rút lui của ông Choi còn được cho là chịu ảnh hưởng từ vụ cựu Phát ngôn viên Phủ Tổng thống Kim Eui-kyum xin từ chức, cũng do tranh cãi về đầu cơ bất động sản. Mặc dù hình thức là ông Choi tự xin rút lui, nhưng có vẻ như Tổng thống Moon Jae-in đã rút lại quyết định tiến cử ông này.Việc Tổng thống Moon Jae-in nhanh chóng đưa ra quyết định đối với hai ứng cử viên Bộ trưởng được phân tích là bởi nội bộ đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành cũng bày tỏ ý kiến lo ngại về các ứng cử viên này.Đồng thời, việc rút lại quyết định tiến cử được phân tích là nhằm đối phó với việc đảng đối lập Hàn Quốc tự do tuyên bố phản đối cả 7 ứng cử viên Bộ trưởng được tiến cử vào ngày 8/3 vừa qua. Đây là lần đầu tiên, Tổng thống Moon Jae-in rút lại quyết định tiến cử của mình.