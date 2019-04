“FBI có dữ liệu lấy được từ Đại sứ quán Bắc Triều Tiên”

Photo : YONHAP News

Đài NBC của Mỹ ngày 30/3 (giờ địa phương) đưa tin: Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã nhận được các dữ liệu mà nhóm chống chính quyền Bắc Triều Tiên lấy được từ Đại sứ quán miền Bắc ở thủ đô Madrid của Tây Ban Nha.Tổ chức với tên gọi "Triều Tiên tự do" (Free Joseon) đã nhận trách nhiệm về vụ đột nhập Đại sứ quán Bắc Triều Tiên tại Tây Ban Nha ngày 22/2 (5 ngày trước Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai tại Hà Nội) và cung cấp một phần thông tin lấy được cho FBI.Đài NBC cũng tiết lộ một nguồn tin từ cơ quan thực thi pháp luật, xác nhận rằng Cục điều tra liên bang Mỹ đã nhận được các tài liệu bị đánh cắp này.NBC đã dẫn lời một quan chức tình báo Mỹ đánh giá, xét tới tính chất bí mật của chính quyền miền Bắc vốn rất nhạy cảm về vấn đề an ninh, việc có được thông tin lưu trữ tại một trong những Đại sứ quán của nước này là rất quan trọng.Tuy nhiên, đài NBC cho biết FBI và Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) từ chối xác nhận thông tin này.Trong khi đó, tổ chức "Triều Tiên tự do" phủ nhận cuộc đột nhập là hành động xâm phạm Đại sứ quán Bắc Triều Tiên, nói rằng họ đã đồng ý với yêu cầu của FBI và cung cấp thông tin đặc biệt có giá trị vô cùng to lớn.Bộ Ngoại giao Mỹ trong một cuộc họp báo đã ngay lập tức phủ nhận sự liên quan của Chính phủ Mỹ với vụ việc.