Hé lộ lập trường của Washington trong thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai

Nội dung của “thỏa thuận lớn” mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề xuất với Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un tại hội nghị thượng đỉnh song phương ở Hà Nội hồi cuối tháng 2 đã phần nào được hé lộ.Hãng tin Reuters (Anh) hôm thứ Bảy (30/3) cho biết, vào ngày hội nghị đổ vỡ, Tổng thống Trump đã đưa cho Chủ tịch Kim một tờ giấy, trong đó thẳng thắn yêu cầu Bình Nhưỡng chuyển các vũ khí hạt nhân và nhiên liệu chế tạo bom cho Washington.Theo một nguồn tin đáng tin cậy, ông Trump đã đưa cho ông Kim cả phiên bản tiếng Anh lẫn tiếng Hàn về lập trường của Mỹ tại khách sạn Metropole, Hà Nội, ngày 28/2.Phiên bản tiếng Anh của văn bản này mà hãng Reuters đã có được kêu gọi “phá dỡ đầy đủ các cơ sở hạt nhân của Bắc Triều Tiên, tiềm lực vũ khí hóa học, vũ khí sinh học cũng như vũ khí sinh-hóa, các tên lửa đạn đạo, bệ phóng và các cơ sở liên quan”.Văn bản trên gồm có 4 điểm then chốt là: kêu gọi Bắc Triều Tiên cung cấp việc công bố toàn diện chương trình hạt nhân của nước này; cho phép thanh sát viên của Mỹ và quốc tế được vào miền Bắc; dừng tất cả các hoạt động liên quan và không xây mới bất cứ cơ sở nào; loại bỏ tất cả các cơ sở hạt nhân và điều chuyển tất cả những nhà khoa học và kỹ sư liên quan tới chương trình hạt nhân sang các hoạt động thương mại.Sự tồn tại của văn bản trên được Cố vấn anh ninh quốc gia Nhà Trắng John Bolton đề cập tới lần đầu tiên trong những bài phỏng vấn trên truyền hình sau hội nghị thượng đỉnh tại Hà Nội.Hãng Reuters cho rằng văn bản này có thể giúp giải thích lý do vì sao hội nghị thượng đỉnh lại đổ bể một cách đột ngột. Cả hai phía Mỹ-Triều đều chưa đưa ra lời giải thích đầy đủ về lý do thất bại của sự kiện.