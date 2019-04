Xuất khẩu giảm 4 tháng liên tiếp

Photo : YONHAP News

Xuất khẩu của Hàn Quốc trong tháng 3 tiếp tục giảm và là tháng giảm thứ 4 liên tiếp do sự sụt giá chip bán dẫn và xuất khẩu sang Trung Quốc bị chững lại.Số liệu của Bộ Thương mại, công nghiệp và năng lượng ngày 1/4 cho thấy, tổng giá trị xuất khẩu bằng đường biển trong tháng 3 đạt 47,1 tỷ USD, giảm 8,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức giảm trong 4 tháng liên tiếp kể từ tháng 12 năm ngoái, khi xuất khẩu sụt giảm 1,7%.Giá của bộ nhớ bán dẫn (DRAM) đã giảm tới 44% so với năm ngoái, trong khi giá của bộ nhớ flash dạng NAND cũng giảm tới 27,9%. Do đó, dù lượng xuất khẩu các sản phẩm bán dẫn đã tăng 1,8% trong tháng 3, nhưng tổng giá trị xuất khẩu vẫn bị giảm 16,6%.Bên cạnh việc giảm giá chip bán dẫn, sự chững lại của nền kinh tế toàn cầu cũng đã ảnh hưởng tới xuất khẩu của Hàn Quốc. Đặc biệt, do kinh tế Trung Quốc tiếp tục giậm chân tại chỗ, xuất khẩu sang thị trường của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này đã giảm 15,5% so với cùng kỳ năm 2018.Nhập khẩu cũng giảm 6,7% so với cùng kỳ năm 2018, đạt 41,8 tỷ USD.Thặng dư thương mại đạt 5,22 tỷ USD trong tháng 3, ghi nhận 86 tháng liên tiếp Hàn Quốc xuất khẩu nhiều hơn nhập khẩu.Xuất khẩu của Hàn Quốc đã co hẹp 1,7% trong tháng 12 năm 2018, 6,2% trong tháng 1 và 7,4% trong tháng 2 năm 2019.Bộ Thương mại, công nghiệp và năng lượng nhận định đà giảm sút sẽ chậm lại trong tháng 3, và sẽ khởi sắc hơn trong tháng 4 này.