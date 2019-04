Phe đối lập yêu cầu loại bỏ thêm hai ứng cử viên Bộ trưởng nữa

Photo : YONHAP News

Ngày 1/4 là thời thạn cuối cùng để Quốc hội thông qua báo cáo điều trần kiểm tra tư cách đạo đức và năng lực đối với 5 ứng cử viên Bộ trưởng còn lại, sau khi Tổng thống rút lại quyết định tiến cử ứng cử viên Bộ trưởng Khoa học, công nghệ, thông tin và truyền thông Cho Dong-ho, trong khi ứng cử viên Bộ trưởng Địa chính và giao thông Choi Jeong-ho tự nguyện xin rút lui.Hiện tại, đảng Hàn Quốc tự do và đảng Tương lai chính nghĩa đang yêu cầu ứng cử viên Bộ trưởng Doanh nghiệp vừa và nhỏ và mạo hiểm Park Young-sun và ứng cử viên Bộ trưởng Thống nhất Kim Yeon-chul cũng phải rút lui. Theo đó, quá trình thông qua báo cáo điều trần tại Quốc hội được cho là sẽ còn khá gian nan.Đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành cam kết sẽ thảo luận với Phủ Tổng thống, tiến hành quy trình kiểm chứng nhân sự nghiêm ngặt hơn trong thời gian tới. Tuy nhiên, đối với 5 ứng cử viên còn lại, đảng cầm quyền cho rằng nếu có ứng cử viên nào còn điểm thiếu sót thì có thể phản ánh vào báo cáo điều trần, hối thúc phe đối lập sớm thông qua báo cáo.Ngược lại, đảng đối lập Hàn Quốc tự do yêu cầu ứng cử viên Kim và ứng cử viên Park phải tự xin rút lui. Đối với ba ứng cử viên còn lại, dù đảng này có chấp nhận thông qua báo cáo điều trần thì vẫn sẽ chỉ ra những điểm chưa phù hợp của các ứng cử viên này vào trong báo cáo. Đảng Tương lai chính nghĩa cũng hối thúc Phủ Tổng thống phải có biện pháp xử lý mạnh tay với hai ứng cử viên này.Ngoài ra, đảng Hàn Quốc tự do còn yêu cầu Tổng thống Moon Jae-in phải truy cứu trách nhiệm của Cố vấn về các vấn đề dân sinh thuộc Phủ Tổng thống Cho Kuk và Cố vấn nhân sự Cho Hyun-ock, những quan chức phụ trách kiểm chứng nhân sự. Đảng Tương lai chính nghĩa cũng cho rằng nếu tôn trọng người dân, Tổng thống phải truy cứu trách nhiệm với Cố vấn Cho Kuk.