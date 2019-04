Tranh cãi việc đảng Hàn Quốc tự do vận động tranh cử tại sân bóng đá

Photo : KBS News

Câu lạc bộ bóng đá Gyeongnam sáng hôm thứ Hai (1/4) đã công bố lập trường chính thức liên quan tới việc Chủ tịch đảng Hàn Quốc tự do Hwang Kyo-ahn và một ứng cử viên trong cuộc bầu cử địa phương và Quốc hội bổ sung ngày 3/4 đã tới vận động tranh cử ở sân nhà của đội bóng là Trung tâm bóng đá Changwon, thuộc thành phố Changwon, tỉnh Nam Gyeongsang vào cuối tuần trước.Câu lạc bộ bóng đá Gyeongnam cho biết đã ngăn cản không cho đảng Hàn Quộc tự do vận động tranh cử phía trong sân vận động, thậm chí còn nổ ra tranh cãi về vấn đề này. Tuy nhiên, đảng Hàn Quốc tự do đã phớt lờ yêu cầu của câu lạc bộ và vẫn tiếp tục vận động tranh cử.Đặc biệt, câu lạc bộ đã yêu cầu những người vận động tranh cử phải cởi bỏ áo có ghi tên đảng và ký hiệu bầu cử, nhưng đảng Hàn Quốc tự do đã không chịu làm theo.Câu lạc bộ bóng đá Gyeongnam yêu cầu đảng Hàn Quốc tự do xin lỗi, truy cứu trách nhiệm và có biện pháp kỷ luật với những người trên. Đồng thời, câu lạc bộ còn tuyên bố sẽ truy cứu trách nhiệm pháp lý về hành động này.Sau khi có tin đội Gyeongnam có thể bị Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc kỷ luật nặng, như trừ tối đa 10 điểm vì vi phạm quy định, chính giới Hàn Quốc đã ngay lập tức lên tiếng chỉ trích đảng Hàn Quốc tự do. Đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành cho rằng đảng Hàn Quốc tự do phải xin lỗi ngay người dân tỉnh Nam Gyeongsang thay vì biện minh cho hành động của mình. Trong khi đó, Ủy viên tối cao của đảng Tương lai chính nghĩa Ha Tae-kyung nhấn mạnh cần phải kỷ luật với những người vi phạm.Về phần mình, Chủ tịch đảng Hàn Quốc tự do Hwang Kyo-ahn sau khi kết thúc cuộc họp của Ủy ban tối cao đảng ngày 1/4 giải thích rằng đã không hề xảy ra vấn đề gì khi ông cùng các thành viên trong đảng tiến vào phía trong sân vận động. Các thành viên soát vé cũng không đưa ra bất cứ yêu cầu gì. Ông Hwang lấy làm tiếc vì đã gây ra những tranh cãi trong đảng, khẳng định sẽ nỗ lực hết sức để không ảnh hưởng tới câu lạc bộ bóng đá Gyeongnam và người hâm mộ câu lạc bộ.