Quan chức Hàn-Mỹ hội đàm trước thềm thượng đỉnh song phương

Photo : YONHAP News

Quan chức phụ trách an ninh của Phủ Tổng thống Hàn Quốc đã gặp người đồng cấp Mỹ tại Washington nhằm thảo luận chương trình nghị sự cho Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ vào ngày 11/4 tới.Theo đó, Phó Chánh văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống Hàn Quốc Kim Hyun-chong và Phó Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Charles Kupperman đã gặp nhau tại Nhà Trắng hôm thứ Hai (1/4, giờ địa phương).Ông Kim không trả lời phỏng vấn của báo giới sau cuộc họp. Tuy nhiên, hai bên được cho là đã thống nhất các nội dung cụ thể trong nghị sự của hội đàm thượng đỉnh.Được biết, quan chức Hàn-Mỹ đã nỗ lực thu hẹp khoảng cách trong quan điểm giữa phương án về một “thỏa thuận lớn” của Washington, và phương án về một thỏa thuận “toàn diện và từng phần” của Seoul nhằm phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên.Dự kiến, ông Kim cũng sẽ gặp các Thượng nghị sĩ Mỹ nhằm xua tan mối hoài nghi ngày một lớn về vấn đề phi hạt nhân hóa miền Bắc sau thất bại của Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai tại Hà Nội. Dự kiến, quan chức Hàn Quốc sẽ kết thúc chuyến thăm Mỹ vào ngày 3/4 (giờ địa phương).Cùng ngày và cũng tại Washington, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Jeong Kyeong-doo đã hội đàm với quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan, thảo luận các cuộc tập trận quân sự chung thời gian gần đây và vấn đề chuyển giao quyền chỉ huy tác chiến thời chiến.Tại cuộc gặp, ông Shanahan nhấn mạnh rằng không hề có khoảng trống về mặt an ninh, xóa tan các nghi ngại rằng việc giảm quy mô tập trận chung Hàn-Mỹ có thể làm suy yếu tính sẵn sàng chiến đấu của đồng minh.Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đánh giá cuộc tập trận chung "Alliance" (Đồng minh) trong tháng trước là rất thành công, và dự định thảo luận nhiều phương án để cải thiện cuộc tập trận chung trong tháng 9 năm nay.Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc nhận định cuộc tập trận trên là một ví dụ điển hình về việc quân đội hai nước ủng hộ các nỗ lực ngoại giao của hai Chính phủ.