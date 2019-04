Giá tiêu dùng trong tháng 3 tăng 0,4%

Photo : YONHAP News

Tỷ lệ lạm phát tiêu dùng trong tháng 3 là thấp nhất trong vòng hai năm 8 tháng qua, do sự sụt giảm giá xăng dầu và rau củ quả.Theo số liệu của Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc hôm thứ Ba (2/4), chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 3 đạt 104,49 điểm, tăng 0,4% so với cùng kỳ năm ngoái.Số liệu trên ghi nhận mức tăng thấp nhất kể từ tháng 7 năm 2016.Như vậy, giá tiêu dùng của Hàn Quốc vẫn duy trì sự ổn định, với mức tăng dưới 1% trong ba tháng liên tiếp.Các mặt hàng công nghiệp, trong đó có chế phẩm xăng dầu, đã liên tục rớt giá.Giá của các mặt hàng hóa dầu đã giảm 9,6% trong tháng 3 so với cùng kỳ năm 2018. Trong khi đó, giá của các sản phẩm nông nghiệp như cá và thủy sản nói chung, giảm 0,3%. Đặc biệt, giá rau củ quả đã sụt giảm tới 12,9% trong tháng 3 năm nay.Theo quan chức Cục thống kê quốc gia, giá dầu quốc tế tiếp tục giảm từ tháng 11 năm 2018 cho tới tháng 2 năm nay, tác động lớn nhất tới tỷ lệ lạm phát tiêu dùng thấp như hiện tại.