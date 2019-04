Tỷ lệ tuyển dụng năm 2018 lần đầu giảm sau 9 năm

Photo : YONHAP News

Viện nghiên cứu kinh tế Hàn Quốc (KERI) hôm thứ Ba (2/4) công bố báo cáo "Xu hướng tuyển dụng năm 2018". Tỷ lệ tuyển dụng năm ngoái đã giảm 0,1% so với một năm trước, lần đầu giảm trong vòng 9 năm, kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2009.Tỷ lệ tuyển dụng thể hiện số người có việc làm trên tổng dân số trên 15 tuổi. Khác với tỷ lệ thất nghiệp, chỉ số này bao gồm cả nhóm dân số không tham gia hoạt động kinh tế, là những người có năng lực làm việc nhưng không có ý định làm việc, hay những người hoàn toàn không có khả năng lao động.Trong năm ngoái, dân số trong độ tuổi lao động của Hàn Quốc tăng thêm 252.000 người, trong khi lao động có việc làm chỉ tăng 97.000 người. Tỷ lệ tuyển dụng ở nhóm dân số 40, 50 tuổi lần lượt giảm 0,4% và 0,1%, lần đầu tiên đồng thời giảm kể từ sau năm 2009. Ngược lại, tỷ lệ tuyển dụng ở nhóm dân số 20 tuổi và 30 tuổi lần lượt tăng 0,3% và 0,4%.Xét theo học vấn, tỷ lệ tuyển dụng ở nhóm dân số trình độ trung học phổ thông giảm mạnh nhất là 0,7%. Trong năm ngoái, số lượng người có việc làm trình độ trung học phổ thông giảm 167.000 người, mức giảm lớn nhất từ sau năm 2010.Mặt khác, Viện nghiên cứu kinh tế Hàn Quốc bày tỏ lo ngại về chất lượng việc làm, do tỷ trọng lao động mức lương thấp chiếm 69,7% lao động có việc làm mới trong năm ngoái. Điều này cho thấy tình hình việc làm năm 2018 đình trệ cả về chất và lượng, do xu thế già hóa dân số và chính sách bảo hộ tuyển dụng đột ngột. Viện này nhận định tình hình việc làm sẽ khó lạc quan trong năm nay nếu môi trường kinh doanh của doanh nghiệp không được cải thiện rõ nét, như tỷ lệ tăng trưởng kinh tế cao, nhiều quy chế được giảm nhẹ.