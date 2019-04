Nợ quốc gia năm 2018 đạt hơn 1.481 tỷ USD

Photo : KBS

Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc hôm thứ Ba (2/4) công bố số liệu về tình hình nợ quốc gia năm 2018. Trong năm ngoái, nợ quốc gia của Hàn Quốc (các khoản nợ phải trả ngay) là 651.800 tỷ won (573,9 tỷ USD), tương đương mỗi người dân phải gánh một khoản nợ là 13,19 triệu won (11.600 USD). Chính phủ đánh giá mức nợ này không quá lớn nếu xét tới quy mô Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hàn Quốc.Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là nếu quy đổi các khoản nợ phải trả trong tương lai sang giá trị hiện tại thì tổng nợ quốc gia của Hàn Quốc là 1.682.700 tỷ won (1.481,4 tỷ USD), lần đầu tiên trong lịch sử vượt ngưỡng 1.600.000 tỷ won, tăng 126.900 tỷ won (111,7 tỷ USD) so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, nợ dự kiến chi trả lương hưu cho công chức, quân nhân trong tương lai lên tới 939.000 tỷ won (826,6 tỷ USD), tăng 94.100 tỷ won (82,8 tỷ USD) so với một năm trước, chiếm tới 56% tổng khoản nợ.Nợ dự kiến chi trả lương hưu cho công chức, quân nhân trong tương lai đang tăng mạnh qua từng năm, từ mức 643.000 tỷ won (566 tỷ USD) lên 752.000 tỷ won (662 tỷ USD) trong năm 2017 và 845.000 tỷ won (743,9 tỷ USD) trong năm 2018, đang trở thành gánh nặng lớn về tài chính với Hàn Quốc.Chính phủ giải thích con số này chỉ là số liệu dự báo do lãi suất có thể biến động trong tương lai, nhưng với xu hướng già hóa và số lượng công chức gia tăng như hiện nay, dự kiến gánh nặng tài chính quốc gia về tiền lương hưu cho công chức, quân nhân sẽ còn tiếp tục tăng.