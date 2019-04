Tàu chở dầu Hàn Quốc bị bắt giữ vì nghi ngờ vi phạm cấm vận

Photo : YONHAP News

Một tàu chở dầu của Hàn Quốc đang bị giữ lại tại một cảng ở phía Nam thành phố Busan vì nghi ngờ vi phạm các lệnh cấm vận của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc đối với Bắc Triều Tiên.Một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc hôm thứ Ba (2/4) công bố: chiếc tàu chở dầu tải trọng 7.800 tấn bị tình nghi là đã tham gia vào hoạt động chuyển tải dầu trái phép với một tàu chở dầu của Bắc Triều Tiên năm 2017.Tháng 10/2018, con tàu được cho là đã bị giữ tại cảng Yeosu, sau đó được chuyển tới cảng Gamcheon của Busan cho tới nay.Đây là lần đầu tiên, một tàu mang cờ Hàn Quốc bị bắt giữ vì nghi ngờ vi phạm cấm vận quốc tế đối với miền Bắc.Trước đó, Bộ Tài chính Mỹ đã đưa một tàu cỡ lớn của Hàn Quốc vào danh sách tình nghi có hành vi vận chuyển trái phép giữa các tàu với Bắc Triều Tiên.Nếu vi phạm được xác nhận, Bộ Ngoại giao sẽ tham vấn Ủy ban cấm vận Hội đồng bảo an Liên hợp quốc về các biện pháp cụ thể nhằm ngăn chặn việc các công ty vận tải biển né tránh cấm vận.Cũng theo Bộ Ngoại giao, nếu công ty vận tải quản lý chiếc tàu chở dầu trên chấp nhận cấm vận và cam kết về các biện pháp nhằm ngăn ngừa việc xảy ra tái phạm, tàu có thể hoạt động trở lại sau 6 tháng bị bắt giữ.Bắc Triều Tiên từng nhập hai triệu thùng dầu thô hay các chế phẩm dầu mỏ mỗi năm, nhưng giờ đây chỉ có thể nhập 500.000 thùng dầu do các lệnh cấm vận của Liên hợp quốc. Vì vậy, nhiều quốc gia đang siết chặt quản lý tàu thuyền để không xảy ra tình trạng chuyển tải dầu lén lút giữa các tàu với miền Bắc.