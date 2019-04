Hội đàm an ninh Nga-Triều tại Bình Nhưỡng

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin: Bộ trưởng Bộ An ninh nhân dân Bắc Triều Tiên Choe Pu-il ngày 2/4 đã hội đàm với Bộ trưởng Nội vụ Nga Vladimir Kolokoltsev, người đang thăm miền Bắc, tại Bình Nhưỡng.Hai bên đã trao đổi ý kiến về nhiều vấn đề quan tâm chung, trong đó có việc phát triển quan hệ hữu nghị giữa cơ quan an ninh hai nước. Bên cạnh đó, Bộ An ninh nhân dân Bắc Triều Tiên đã tổ chức tiệc chào mừng Bộ trưởng Nội vụ và phái đoàn quan chức Nga.KCNA cho biết Bộ trưởng Nội vụ Nga đến Bình Nhưỡng ngày 1/4, và đã có cuộc hội đàm với Chủ tịch Ủy ban thường vụ Hội đồng nhân dân tối cao (cơ quan tương đương Quốc hội) Kim Yong-nam. Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Nga đã chuyển quà cho Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ miền Bắc Kim Jong-un.Trước đó, hãng thông tấn TASS của Nga cũng dẫn lời một nguồn tin từ Đại sứ quán Nga tại Bình Nhưỡng, cho biết chuyến thăm miền Bắc của Bộ trưởng Kolokoltsev mang tính chất giao lưu, đã được lên kế hoạch trước giữa cơ quan an ninh hai nước.Trong chuyến thăm Mát-xcơ-va tháng 12 năm ngoái, phái đoàn Bộ An ninh nhân dân Bắc Triều Tiên đã mời Bộ trưởng Nội vụ Nga thăm Bình Nhưỡng. Theo TASS, Bộ trưởng Nội vụ Nga sẽ hội đàm với Bộ trưởng An ninh nhân dân Bắc Triều Tiên. Mặc dù chuyến thăm đã được lên kế hoạch từ trước, nhưng dư luận đang hướng sự quan tâm đặc biệt tới động thái này, trong bối cảnh Chủ tịch Kim Jong-un được cho là sắp sửa thăm Nga lần đầu tiên.Mới đây, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ miền Bắc Kim Chang-son, người phụ trách vấn đề nghi thức cho các sự kiện liên quan đến Chủ tịch Kim Jong-un, đã thăm Nga với lịch trình kéo dài 7 ngày. Ngày 1/4 vừa qua, Thượng nghị sĩ Oleg Melnichenko thuộc Nhóm nghị sĩ hữu nghị Nga-Triều, tuyên bố rằng Chủ tịch Kim Jong-un sẽ thăm Nga "trong tương lai gần".