Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc hôm thứ Tư (3/4) đã công bố kế hoạch xây dựng "con đường đi bộ hòa bình", cho phép người dân có thể đi bộ phía trong Khu phi quân sự liên Triều (DMZ), vốn là nơi kiểm soát ra vào đối với dân thường.Theo kế hoạch, "con đường đi bộ hòa bình" là khu vực đang được giảm nhẹ căng thẳng thuộc DMZ, sau khi hai miền Nam-Bắc rút trạm gác, tiến hành khai quật hài cốt căn cứ theo "Biên bản nhất trí thực thi Tuyên bố Bàn Môn Điếm ở lĩnh vực quân sự" ngày 19/9 năm ngoái."Con đường đi bộ hòa bình" sẽ gồm ba cung đường. Cung phía Tây bắt đầu từ thành phố Paju (tỉnh Gyeonggi) đi qua Dorasan tới ngôi làng ở phường Daeseong, nằm phía trong Khu phi quân sự liên Triều. Cung phía Đông bắt đầu từ huyện Goseong (tỉnh Gangwon) đi tới đài quan sát 717 OP, nơi có thể ngắm toàn cảnh núi Geumgang, miền Bắc. Cung đường trung tâm đi qua đồi Baekma (Bạch Mã) thuộc huyện Cheorwon, tỉnh Gangwon, tới đồi Hwasalmori (đồi Đầu mũi tên), một trận địa ác liệt trong cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).Chính phủ sẽ bắt đầu mở cửa thí điểm "con đường đi bộ hòa bình" ở khu vực huyện Goseong (tỉnh Gangwon) trước, tiếp nhận đăng ký trực tuyến từ ngày 11/4 và bốc thăm lựa chọn những người may mắn nhất.Ở các khu vực còn lại, Chính phủ sẽ xây dựng phương án đảm bảo an toàn cao nhất cho khách thăm quan, rồi sau đó mới quyết định có mở cửa hay không. Đối với mỗi cung đường, Chính phủ sẽ tạo ra những câu chuyện dựa trên thông tin về văn hóa, lịch sử đặc trưng của khu vực, để hướng dẫn viên chuyên nghiệp giới thiệu với khách thăm quan.Nhằm giảm thiểu tác động tới thiên nhiên, Chính phủ chủ trương sử dụng những con đường có sẵn đang được sử dụng và con đường men theo hàng rào thép gai ở biên giới liên Triều, hạn chế xây dựng các hạ tầng nhân tạo. Đặc biệt, Chính phủ sẽ đặt trọng tâm vào việc đảm bảo an toàn cho du khách, bảo vệ môi trường sinh thái DMZ trong quá trình mở cửa "con đường đi bộ hòa bình".