Đảng Công lý và Hàn Quốc tự do giành chiến thắng trong cuộc bầu cử bổ sung

Photo : YONHAP News

Cuộc bầu cử địa phương và Quốc hội bổ sung ngày 3/4 đã có kết quả. Theo kết quả kiểm phiếu công bố lúc 11 giờ đêm cùng ngày, ứng cử viên Yeo Young-guk của đảng Công lý đã giành chiến thắng, đắc cử ghế nghị sĩ đại diện khu vực Changwon-Seongsan (thuộc tỉnh Nam Gyeongsang), với tỷ lệ phiếu bầu là 45,75%. Người về thứ hai là ứng cử viên Kang Ki-youn của đảng Hàn Quốc tự do, chỉ thua 0,54% số phiếu bầu.Trong quá trình kiểm phiếu, ứng cử viên Kang liên tục dẫn trước, duy trì cách biệt khoảng 5% đối với ứng cử viên Yeo của đảng Công lý. Tuy nhiên, cho tới khi kết quả kiểm phiếu đạt hơn 95%, ứng cử viên Yeo đã có một màn lội ngược dòng ngoạn mục, giành thắng lợi cuối cùng.Phát biểu ngay sau khi có kết quả đắc cử, ông Yeo bày tỏ cảm ơn người dân đã dõi theo kết quả kiểm phiếu tới đêm muộn, đánh giá kết quả bầu cử là sự phán xét nghiêm khắc của người dân thành phố Changwon đối với đảng Hàn Quốc tự do về một nền chính trị đi ngược lại nguyên tắc và chia rẽ bè phái.Tại khu vực bầu cử Tongyeong-Goseong (cũng thuộc tỉnh Nam Gyeongsang), ứng cử viên Jeong Jeom-sig của đảng Hàn Quốc tự do đắc cử ghế nghị sĩ với tỷ lệ phiếu ủng hộ 59,47%, cao hơn 23% so với ứng cử viên Yang Moon-seok của đảng Dân chủ đồng hành (35,99%). Ông Jeong khẳng định cả cuộc đời đã nỗ lực gìn giữ giá trị Hiến pháp trên cương vị là Công tố viên. Từ nay, ông sẽ tiếp tục cống hiến để gìn giữ giá trị Hiến pháp trên cương vị là nghị sĩ Quốc hội, đồng thời kìm hãm Chính phủ Tổng thống Moon Jae-in và thay đổi chính quyền.