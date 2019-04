Ngoại trưởng Mỹ gặp Tổng Giám đốc IAEA

Photo : YONHAP News

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã gặp người đứng đầu Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), nhằm tái khẳng định sự ủng hộ của Mỹ về nguyên tắc không phổ biến hạt nhân.Bộ Ngoại giao Mỹ trong một thông cáo cho biết ông Pompeo đã gặp Tổng Giám đốc IAEA Yukiya Amano tại thủ đô Washington (Mỹ) hôm thứ Tư (3/4, giờ địa phương).Tại đây, Ngoại trưởng Mỹ tái khẳng định sự ủng hộ của Mỹ với các hoạt động của IAEA nhằm đẩy mạnh tiến trình không phổ biến hạt nhân và thúc đẩy sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình, đồng thời nhấn mạnh vai trò quan trọng của cơ quan này trong việc kiểm chứng chương trình hạt nhân của Iran.Bộ Ngoại giao Mỹ cũng thông báo Tổng Giám đốc Amano đã bay từ New York tới Washington và thảo luận với Hội đồng bảo an Liên hợp quốc về việc thúc đẩy Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) trước thềm Hội nghị tổng kết năm 2020.Mặc dù thông cáo không đề cập tới Bắc Triều Tiên, song Ngoại trưởng Mỹ và Tổng Giám đốc IAEA có thể đã thảo luận vấn đề phi hạt nhân hóa miền Bắc.Tại cuộc họp của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc một ngày trước đó, ông Amano thông báo IAEA sẵn sàng gửi thanh sát viên tới Bắc Triều Tiên trong vòng vài tuần, một khi Washington và Bình Nhưỡng đạt được thỏa thuận về phi hạt nhân hóa.