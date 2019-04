S&P hạ dự báo triển vọng tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc

Photo : KBS

Trong một báo cáo công bố ngày 3/4, hãng xếp hạng tín nhiệm quốc tế Standard & Poor's (S&P) có trụ sở tại Mỹ đã hạ dự báo triển vọng tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hàn Quốc trong năm nay từ mức 2,5%, xuống 2,4%.S&P nhận định xuất khẩu của Hàn Quốc sẽ giảm do sự đình trệ ở lĩnh vực điện tử, cũng như bất ổn xoay quanh báo cáo điều tra của Mỹ liên quan đến Điều 232 Đạo luật mở rộng thương mại. Thêm vào đó, tiêu thụ nội địa cũng sẽ không lạc quan do các doanh nghiệp trong nước tái cơ cấu, thị trường lao động đình trệ. Với các yếu tố trên, tỷ lệ lạm phát của Hàn Quốc sẽ thấp hơn so với mục tiêu đề ra.Hãng xếp hạng tín nhiệm Mỹ cho rằng Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) có khả năng sẽ tiếp tục duy trì chính sách nới lỏng, giảm lãi suất một lần trong năm nay. S&P dự báo chỉ số giá tiêu dùng của Hàn Quốc tăng 1% trong năm nay và 1,5% trong các năm 2020 và 2021.Bên cạnh đó, S&P cũng hạ dự báo về triển vọng tăng trưởng kinh tế của khu vực châu Á-Thái Bình Dương từ mức 5,3%, xuống 5,2%.