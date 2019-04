Photo : YONHAP News

Đài châu Á tự do (RFA) của Mỹ hôm thứ Năm (4/4) đưa tin: Đại tướng Terrence J. O'Shaughnessy, Tư lệnh Bộ chỉ huy phòng không Bắc Mỹ (NORAD), phát biểu rằng Bắc Triều Tiên sắp sửa sản xuất và triển khai tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM). Do đó, một điều gần như rõ ràng là nước này đang có kế hoạch tấn công lãnh thổ nước Mỹ trong tình huống nguy cấp.Phát biểu trên được ông O'Shaughnessy đưa ra khi tham dự phiên điều trần liên quan đến phòng thủ tên lửa của Mỹ do Tiểu ban lực lượng chiến lược thuộc Ủy ban quân lực Thượng viện Mỹ tổ chức ngày 3/4.Trong văn bản trả lời trình lên Tiểu ban trước đó, Tư lệnh Bộ chỉ huy phòng không Bắc Mỹ nói rằng vào năm 2017, ngay sau khi thử thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa có thể tấn công lãnh thổ nước Mỹ, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã tuyên bố kết thúc nghiên cứu và phát triển tên lửa ICBM, ám chỉ việc nước này chuẩn bị bước sang giai đoạn sản xuất và triển khai loại tên lửa này.Đại tướng Mỹ cho rằng rõ ràng Chủ tịch Kim Jong-un có kế hoạch sử dụng loại vũ khí này nếu mâu thuẫn bùng phát trên bán đảo Hàn Quốc.Trước đó, Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) của Mỹ cùng ngày cũng đưa tin: Giám đốc Cơ quan phòng thủ tên lửa (MDA) Samuel Greaves khi tham dự phiên điều trần trên đã cho biết Bắc Triều Tiên vẫn đang tiếp tục phát triển tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM). Ngoài ra, ông này còn lo ngại miền Bắc sẽ phát triển tên lửa tốc độ siêu thanh giống như Nga và Trung Quốc.