Thặng dư cán cân hàng hóa tháng hai xuống thấp kỷ lục

Photo : YONHAP News

Thặng dư cán cân vãng lai của Hàn Quốc trong tháng 2 đã tăng so với tháng 1. Tuy nhiên, giữa bối cảnh xuẩt khẩu bị chững lại, thặng dư cán cân hàng hóa lại sụt giảm xuống mức thấp kỷ lục trong vòng gần 5 năm qua.Số liệu sơ bộ của Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) hôm thứ Năm (4/4) cho thấy, thặng dư cán cân vãng lai đã đạt 3,6 tỷ USD trong tháng 2, tăng nhẹ sau 9 tháng liên tiếp duy trì ở mức thấp. Trong tháng 1, con số này là 2,8 tỷ USD.Kể từ tháng 5 năm 2012, Hàn Quốc đã đạt thặng dư cán cân vãng lai trong 82 tháng liên tiếp.Tuy nhiên, thặng dư cán cân hàng hóa trong tháng 2 chỉ đạt 5,48 tỷ USD, mức thấp nhất kể từ tháng 7 năm 2014, do sự sụt giảm tới hơn 10% của xuất khẩu, trong bối cảnh nhu cầu vật liệu bán dẫn và mặt hàng hóa dầu chững lại.Cụ thể, xuất khẩu đã giảm 10,8% so với năm 2018, mức giảm đáng lo ngại nhất kể từ tháng 4 năm 2016.Thặng dư cán cân dịch vụ đạt 1,72 tỷ USD, nhưng cũng là mức thấp nhất kể từ tháng 12 năm 2016.Cán cân du lịch đạt thặng dư 1,14 tỷ USD, khởi sắc hơn so với cùng kỳ năm ngoái, nhờ lượng khách du lịch nước ngoài, đặc biệt là khách Trung Quốc và Nhật Bản, tăng lên.