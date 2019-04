Doanh nghiệp kêu gọi Tổng thống Mỹ miễn cấm vận khu công nghiệp Gaesung

Photo : YONHAP News

Các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư tại khu công nghiệp liên Triều Gaesung, Bắc Triều Tiên, đã gửi lời kêu gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump miễn cấm vận đối với dự án hợp tác liên Triều.Lời kêu gọi được Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc hoạt động tại khu công nghiệp liên Triều Gaesung đưa ra chiều 4/4, tại sự kiện "Mở ra mùa Xuân của giao lưu dân sự liên Triều", do Hội đồng hợp tác và hòa giải dân tộc tổ chức.Các doanh nghiệp chỉ ra rằng cuộc sống của hơn 200.000 người dân hai miền Nam-Bắc đang bị đe dọa do việc đóng cửa khu công nghiệp liên Triều Gaesung từ tháng 2 năm 2016. Việc miễn cấm vận với các dự án hợp tác liên Triều sẽ giúp giải quyết tình trạng này. Vì vậy, các doanh nghiệp kêu gọi dỡ bỏ cấm vận đối với khu công nghiệp liên Triều.Vào tháng trước, các doanh nghiệp đã lần thứ 8 đệ trình Chính phủ Hàn Quốc cho phép thăm khu công nghiệp Gaesung để kiểm tra tình hình tài sản. Tuy nhiên, Chính phủ đã quyết định bảo lưu chuyến thăm, giải thích rằng các điều kiện hiện nay chưa có tiến triển đặc biệt so với trước đây để cấp phép chuyến thăm. Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc hoạt động tại khu công nghiệp liên Triều Gaesung đã bày tỏ lấy làm tiếc về quyết định này, hối thúc Chính phủ tạo điều kiện cho doanh nghiệp có thể kiểm tra tình trạng nhà máy, tài sản.