Ban bố tình trạng thảm họa do cháy rừng ở tỉnh Gangwon

Photo : YONHAP News

Chính phủ vừa ban bố tình trạng thảm họa quốc gia sau khi hỏa hoạn trên diện rộng bùng phát tại tỉnh Gangwon hôm thứ Năm (4/4).Bộ Hành chính và an toàn Hàn Quốc thông báo, tình trạng thảm họa đã được ban bố lúc 9 giờ sáng thứ Sáu (5/4).Bộ Hành chính và an toàn được phép ban bố tình trạng thảm họa nhằm xúc tiến các biện pháp khẩn cấp, giúp giảm nhẹ mức độ thiệt hại và sự tàn phá trong suốt thời gian xảy ra thảm họa.Với việc ban bố tình trạng trên, Chính phủ có thể áp dụng nhiều quyền hành mở rộng để xử lý vụ việc, huy động các nguồn lực và nhân viên Nhà nước và đóng cửa trường học.Bộ Hành chính và an toàn cũng khẳng định đang xem xét chỉ định tỉnh Gangwon là khu vực thảm họa đặc biệt, sau khi kiểm tra mức độ tàn phá của vụ cháy.