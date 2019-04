Lợi nhuận hãng điện tử Samsung giảm 60% trong quý I

Photo : YONHAP News

Hãng điện tử Samsung cho biết, lợi nhuận kinh doanh trong quý I năm 2019 rất có thể sẽ lao dốc 60% so với cùng kỳ năm 2018, trong bối cảnh giá chip bán dẫn sụt giảm và nhu cầu ngày một thấp về màn hình hiển thị.Hãng công nghệ Hàn Quốc hôm thứ Sáu (5/4) công bố một tài liệu nói rằng doanh số bán hàng đã đạt 52.000 tỷ won (45,75 tỷ USD) trong khoảng từ tháng 1 tới tháng 3, giảm 12,1% so với cùng kỳ năm ngoái.Lợi nhuận kinh doanh của hãng ước tính đạt 6.200 tỷ won (hơn 5,45 tỷ USD) trong quý I, giảm tới 60% so với cùng kỳ năm ngoái.Đây là mức giảm lớn nhất kể từ quý III năm 2016, và là lần đầu tiên lợi nhuận hàng quý chỉ đạt dưới mức 10.000 tỷ won (khoảng 8,8 tỷ USD) kể từ quý I năm 2017.Samsung ước tính lợi nhuận cũng sẽ thấp hơn con số 7.100 tỷ won (gần 6,25 tỷ USD) mà các công ty chứng khoán đã dự đoán.Tuy nhiên, Samsung không bị bất ngờ về mức lợi nhuận trên, vốn thấp hơn so với kỳ vọng của hãng.Lý do là bởi hệ số lợi nhuận hoạt động (OP margin) đã giảm 11,9%, thấp hơn một nửa so với cùng kỳ năm ngoái (25,8%). Khả năng sinh lãi cũng sụt giảm đáng kể, thấp nhấp kể từ quý III năm 2016 (10,9%).Lợi nhuận kinh doanh các vật liệu bán dẫn chỉ đạt bằng một nửa của quý I năm 2018. Ngoài ra, mảng kinh doanh màn hình hiển thị được dự báo cũng thất thu trong quý I năm nay.