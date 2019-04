Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc xem xét tích cực dự án

Photo : YONHAP News

Liên quan tới kế hoạch xây dựng "con đường đi bộ hòa bình" trong Khu phi quân sự liên Triều (DMZ) của Chính phủ Hàn Quốc, Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc cho biết đang thảo luận hàng ngày với Seoul về kế hoạch này, xem xét tích cực về khả năng thực hiện.Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc nhấn mạnh hạng mục cần phải xem xét hàng đầu chính là đảm bảo sự an toàn cho khách thăm quan dân sự. Lực lượng này đang thảo luận chặt chẽ với Bộ Quốc phòng và Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc để xây dựng đối sách đảm bảo an toàn phù hợp, trước khi đưa ra quyết định phê chuẩn cuối cùng.Trước đó, Chính phủ Hàn Quốc công bố sẽ xây dựng "con đường đi bộ hòa bình" ở DMZ và mở cửa từ cuối tháng này tại ba khu vực là thành phố Paju (tỉnh Gyeonggi), huyện Cheorwon và huyện Goseong (tỉnh Gangwon).Tuy nhiên, sau khi một số ý kiến cho rằng kế hoạch trên còn thiếu đối sách đảm bảo an toàn cho khách thăm quan, Chính phủ đưa ra giải thích rằng sẽ chỉ mở cửa ở khu vực huyện Goseong trước. Đây là nơi duy nhất trong số ba khu vực mà khách thăm quan không được tiến vào bên trong Khu phi quân sự liên Triều.Khách thăm quan tham dự chương trình du lịch "con đường đi bộ hòa bình" nếu muốn đi vào phía bên trong DMZ thì phải được Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc phê chuẩn. Tuy nhiên, Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc đến nay vẫn chưa đưa ra quyết định.Về điều này, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc giải thích vẫn đang thảo luận với Bộ Tư lênh Liên hợp quốc về vấn đề đảm bảo an toàn cho khách thăm quan. Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc cũng xem xét rất tích cực về dự án này, hiện chỉ còn chờ quy trình phê duyệt chính thức.