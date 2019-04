Thông qua báo cáo điều trần ứng cử viên Bộ trưởng Hành chính và an toàn

Photo : YONHAP News

Ủy ban Hành chính và an toàn thuộc Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua báo cáo điều trần đối với ứng cử viên Bộ trưởng Hành chính và an toàn Chin Young hôm thứ Năm (4/4).Ông Chin là ứng cử viên thứ ba trong Nội các gồm 5 người của Tổng thống Moon Jae-in được Quốc hội phê chuẩn, sau các ứng cử viên cho chức Bộ trưởng Văn hóa, thể thao và du lịch và Bộ trưởng Hải dương và thủy sản.Hôm Chủ nhật (31/3), Tổng thống Moon Jae-in đã rút lại việc tiến cử vị trí Bộ trưởng Khoa học, công nghệ, thông tin và truyền thông, đồng thời chấp nhận đơn rút lui của ứng cử viên Bộ trưởng Địa chính và giao thông sau khi nổ ra tranh cãi chính trị về suy đồi đạo đức.Đảng đối lập chính Hàn Quốc tự do đã phản đối việc Quốc Hội phê chuẩn ông Chin Young vì các cáo buộc ông này đầu cơ bất động sản. Tuy nhiên, đảng hàn Quốc tự do cuối cùng đã đồng ý thông qua báo cáo điều trần của ông Chin, dù vẫn cho rằng ông này chưa đủ phẩm chất.