Tổng thống trở lại trung tâm khẩn để cấp kiểm tra tình hình hỏa hoạn

Photo : YONHAP News

Tổng thống Moon Jae-in đã lần thứ hai nghe báo cáo về vụ cháy rừng nghiêm trọng đang càn quét nhiều vùng của tỉnh Gangwon, phía Đông Bắc Hàn Quốc kể từ ngày 4/4.Theo Phó phát ngôn viên Phủ Tổng thống Ko Min-jung, Tổng thống đã tới Cơ quan kiểm soát tình trạng khẩn cấp quốc gia rạng sáng thứ Sáu (5/4), và quay lại trung tâm này lúc 11 giờ cùng ngày.Trước đó, Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống Chung Eui-yongđã tới cơ quan trên lúc 11 giờ đêm ngày 4/5 để chủ trì cuộc họp về các biện pháp đối phó. Đến 11 giờ 15 phút đêm cùng ngày, tình trạng khẩn cấp đã được ban bố theo chỉ thị của Tổng thống Moon Jae-in.Trong cuộc điện đàm với Bộ trưởng Hành chính và an toàn Kim Boo-kyum, Tổng thống yêu cầu phải đảm bảo sơ tán an toàn tuyệt đối người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng và nhanh chóng kiểm soát đám cháy.