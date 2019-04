Quân đội huy động trang bị và binh lực lớn đối phó cháy rừng

Photo : KBS News

Từ 9 giờ tối ngày 4/4, Bộ Quốc phòng đã lập ra Nhóm đối phó thảm họa, và đang tích cực tiến hành hỗ trợ dập tắt đám cháy rừng bùng phát ở huyện Goseong (tỉnh Gangwon). Vào rạng sáng 5/4, 32 trực thăng quân sự và 26 xe cứu hỏa của quân đội cùng hơn 16.500 binh sĩ đã được điều động tham gia đối phó hỏa hoạn.Theo đề nghị của Ủy ban phòng ngừa tai nạn và quản lý an toàn trung ương, Bộ Quốc phòng có kế hoạch hỗ trợ 6.800 suất ăn cho người dân địa phương đang phải sơ tán khẩn cấp.Bộ Quốc phòng cho biết tính tới thời điểm hiện tại, không có thiệt hại nào về người liên quan tới những binh sĩ được huy động tham gia không chế cháy rừng. Tuy nhiên, một số nhà ở và kho quân sự nằm ở khu vực phát sinh đám cháy, cùng một số trang bị, đạn dược của quân đội đã bị thiệt hại. Bộ Quốc phòng sẽ công bố tình hình thiệt hại cụ thể sau khi vụ cháy được dập tắt hoàn toàn.Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Jeong Kyeong-doo sáng sớm 5/4 đã mở cuộc họp đối phó thảm họa khẩn cấp, chỉ thị các đơn vị quân đội chủ động có biện pháp đảm bảo an toàn cho binh sĩ và hạ tầng quân sự, cam kết sẽ dốc toàn lực để dập tắt sớm đám cháy.Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng sẽ chia sẻ tình hình vụ cháy theo thời gian thực với Ủy ban phòng ngừa tai nạn và quản lý an toàn trung ương để kịp thời tiến hành các biện pháp hỗ trợ cần thiết.