Hàng loạt vụ cháy rừng nghiêm trọng ở tỉnh Gangwon và thành phố Busan

Photo : KBS News

Ngày 4/4, tại tỉnh Gangwon xảy ra cùng lúc ba vụ cháy rừng nghiêm trọng. Vụ cháy rừng thứ nhất ở huyện Goseong tỉnh Gangwon đã được Cơ quan phòng cháy chữa cháy dập tắt. Tổng Cục lâm nghiệp Hàn Quốc cho biết tới 9 giờ 37 phút sáng 5/4, vụ cháy rừng thứ hai ở Goseong cũng đã được khống chế hoàn toàn.Sáng cùng ngày 5/4, 21 trực thăng trên toàn quốc đã được huy động tới hiện trường cháy rừng, tiến hành dập lửa từ trên cao. Trên mặt đất, 116 xe cứu hỏa, 16.000 nhân lực của quân đội, cảnh sát, Cơ quan phòng cháy chữa cháy, đã được điều động để dựng vành đai ngăn lửa. Do gió lớn, đám cháy rừng xảy ra ở Goseong đã lan sang cả khu dân cư, nhà ở phía trong thành phố Sokcho cùng thuộc tỉnh Gangwon, khiến 3.600 người phải sơ tán sang khu vực an toàn. Nhiều người dân phải sơ tán ngay trong đêm trong tâm lý bất an và giữa thời tiết lạnh giá. Cháy rừng ở Goseong đã khiến một người phụ nữ tử vong do ngạt khói và hơn 10 người bị bỏng. Những người bị thương đã được chuyển tới bệnh viện và đang được điều trị. Tính tới thời điểm hiện tại, vụ cháy rừng ở Goseong đã khiến 125 ngôi nhà ở, hơn 10 nhà kính bị thiệt hại, thiêu rụi 250 héc ta rừng.Một vụ cháy rừng khác cũng đã xảy ra ở xã Okgye, thành phố Gangneung tỉnh Gangwon vào đêm 4/4. Công tác dập lửa đang được triển khai một cách nhanh chóng. Trung tâm phòng chống cháy rừng vùng biển phía Đông cho biết tính tới trưa ngày 5/4, đám cháy đã được dập tắt khoảng 60%. Do gió lớn, đám cháy đã lan xa 12 km tính từ điểm khởi phát đầu tiên, tới tận phường Mangsang, thành phố Donghae, tỉnh Gangwon. Đã có hơn 400 người dân phải sơ tán khẩn cấp và hơn 300 người đã trở về nhà sau khi trời sáng. Tính tới thời điểm hiện tại, chỉ còn khoảng 100 người vẫn đang lưu lại địa điểm sơ tán.Cơ quan phòng cháy chữa cháy đã huy động hơn 600 nhân lực cùng 267 phương tiện gồm 22 trực thăng, xe cứu hỏa, để đẩy nhanh tốc độ dập lửa. Mặc dù gió đã yếu hơn so với đêm 4/4, nhưng vẫn duy trì tốc độ 10m/s. Tổng cục lâm nghiệp và Cơ quan phòng cháy chữa cháy đang dốc toàn lực để khống chế hoàn toàn đám cháy trước khi mặt trời lặn.Đối với vụ cháy rừng xảy ra ở huyện Inje (tỉnh Gangwon) ngày 4/4, các cơ quan chức năng đang huy động 11 trực thăng, 25 xe cứu hỏa và hơn 890 nhân lực để tiến hành dập lửa. Tính tới thời điểm hiện tại, có một nhà kho, một công trình, 4 nhà kính bị thiệt hại do đám cháy, khoảng 250.000 mét vuông rừng bị thiêu rụi. Đám cháy đã được khống chế khoảng 70%. Các tuyến đường bộ và đường sắt bị gián đoạn do cháy rừng đã được khôi phục hoạt động bình thường.Tính tới 12 giờ trưa ngày 5/4, đã có tổng cộng 525 héc ta rừng bị thiệt hại do ba trận cháy rừng đồng loạt ở Gangwon, 52 trường học tạm thời phải đóng cửa.Thủ tướng Lee Nak-yon ngày 5/4 đã tới thị sát hiện trường đám cháy rừng ở Gangwon. Thủ tướng đánh giá công tác dập lửa ở Goseong và Sokcho đã gần như hoàn tất. Giờ đây, cơ quan chức năng cần phải bắt tay vào việc chuẩn bị điều tra, khắc phục thiệt hại sau cháy, đảm bảo người dân sớm trở lại cuộc sống bình thường.Trong khi đó, vụ cháy thiêu rụi 200.000 mét vuông rừng ngày 2/4 tại Busan, đã bùng phát trở lại trên núi Unbong, quận Haeundae, 18 tiếng sau khi được dập tắt, khiến hơn 20 người dân phải sơ tán tạm thời. Cơ quan phòng cháy chữa cháy nhận định, đám cháy bùng phát trở lại do ngọn lửa chưa tắt hẳn, lại gặp gió lớn. Tuy nhiên, ngọn lửa đã được không chế vào lúc 9 giờ sáng ngày 5/4. Các cơ quan chức năng đang tích cực đối phó với nguy cơ ngọn lửa có thể bùng phát trở lại.