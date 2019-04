Photo : YONHAP News

Sau khi chủ trì cuộc họp khẩn đầu tiên tại Trung tâm quản lý nguy cơ quốc gia thuộc Phủ Tổng thống lúc rạng sáng ngày 5/4, Tổng thống Moon Jae-in đã chủ trì tiếp cuộc họp khẩn cấp thứ hai vào lúc 11 giờ trưa cùng ngày, nhằm đối phó với tình hình cháy rừng nghiêm trọng ở tỉnh Gangwon.Tại cuộc họp, Tổng thống đã nói về việc Chính phủ đã ban bố tình trạng thảm họa quốc gia vào lúc 9 giờ sáng cùng ngày. Đặc biệt, Tổng thống chỉ thị xem xét phương án chỉ định địa phương xảy ra cháy rừng là "Khu vực thảm họa đặc biệt".Sau khi nghe Bộ trưởng Hành chính và an toàn Kim Boo-kyum báo cáo tình hình hiện trường đám cháy qua video, Tổng thống đã yêu cầu các cơ quan chức năng nâng cao cảnh giác, đối phó với khả năng đám cháy bùng phát trở lại. Đồng thời, Tổng thống cũng đề nghị quân đội và chính quyền các địa phương huy động mọi nhân lực để dập tắt cháy rừng.Tổng thống cũng đã nghe Bộ trưởng Quốc phòng và Giám đốc Cơ quan cảnh sát báo cáo về tình hình và đối sách với đám cháy, chỉ thị các cơ quan chức năng đảm bảo đời sống người dân ở khu vực chịu thiệt hại.Các Bộ trưởng báo cáo đã khôi phục ngay lập tức các trạm thu phát sóng, đường dây viễn thông bị ngắt quãng do cháy rừng, huy động hỗ trợ lương thực, nước uống và y tế cho người dân.Trong khi đó, Phó Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống Kim Yoo-geun cho biết đã thông báo cho Bắc Triều Tiên về tình hình cháy rừng tại huyện Goseong, tỉnh Gangwon, khu vực tiếp giáp biên giới liên Triều, vào sáng 5/4.