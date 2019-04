Photo : YONHAP News

Tổng thống Moon Jae-in ngày 6/4 đã tuyên bố chỉ định 5 thành phố, huyện thuộc tỉnh Gangwon gặp thiệt hại lớn do cháy rừng là "Khu vực thảm hoạ đặc biệt". Những địa phương được chỉ định bao gồm huyện Goseong, thành phố Sokcho, thành phố Gangneung, thành phố Donghae và huyện Inje.Với quyết định trên, người dân địa phương bị thiệt hại sẽ được cứu hộ, hỗ trợ các loại chi phí về hành chính, tài chính, y tế bằng nguồn ngân sách Nhà nước. Bên cạnh đó, người dân sẽ được hỗ trợ chi phí tu sửa công trình nhà ở, giảm hoặc hoãn đóng các loại thuế, bảo hiểm y tế, bảo hiểm lương hưu, tiền điện, cước viễn thông, học sinh trung học phổ thông được miễn học phí.Chính phủ đã lập đối sách cụ thể, như hỗ trợ về nơi cư trú, nhà ở tạm thời cho người dân phải sơ tán do cháy rừng; hỗ trợ cho nông dân, tiểu thương, doanh nghiệp vừa và nhỏ; tiến hành tư vấn, kiểm tra tâm lý, điều trị chấn động tâm lý do cháy rừng.Đây là lần thứ ba trong lịch sử, Chính phủ Hàn Quốc chỉ định địa phương bị thiệt hại do cháy rừng là "Khu vực thảm hoạ đặc biệt", sau vụ cháy rừng ven biển phía Đông năm 2000 và vụ cháy rừng ở huyện Yangyang (tỉnh Gangwon) năm 2005.Chính giới đã đồng loạt bày tỏ hoan nghênh quyết định trên của Tổng thống. Trong khi đó, Chính phủ cam kết sẽ dốc toàn lực, huy động mọi nguồn lực khả dụng, để khắc phục thiệt hại do cháy rừng trong thời gian sớm nhất.