Photo : KBS News

Viện nghiên cứu phát triển Hàn Quốc (KDI), cơ quan nghiên cứu chính sách Nhà nước, trong báo cáo hàng tháng về các xu hướng kinh tế công bố hôm Chủ nhật (7/4) đánh giá: nền kinh tế Hàn Quốc đang chững lại, do nhu cầu trong và quốc tế sụt giảm.Kể từ tháng 11 năm 2018, KDI đã nhận định kinh tế đang phát triển chậm dần lại, nhưng đây là lần đầu tiên cơ quan cố vấn này sử dụng cụm từ “chững lại” trong báo cáo của mình.Viện nghiên cứu phát triển Hàn Quốc đã bày tỏ mối quan ngại về các chỉ số kinh tế đang sụt giảm như tiêu dùng, xuất khẩu, đầu tư và sản xuất.Doanh số bán lẻ của Hàn Quốc trong tháng 2 chỉ đạt được mức tăng trưởng khiêm tốn 2% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn nhiều so với mức tăng trưởng trung bình hàng năm trong năm 2018 là 4,3%.Đầu tư cơ sở trong tháng 2 đã lao dốc 26,9 % so với cùng kỳ năm ngoái, do nhu cầu giảm mạnh về cả trang thiết bị máy móc và vận tải.KDI cũng ước tính rằng xuất khẩu, vốn là trụ cột của nền kinh tế Hàn Quốc, đang chững lại trong phần lớn các hạng mục, đặt biệt là vật liệu bán dẫn.Xuất khẩu trong tháng 3 đã giảm 8,2% so với cùng kỳ năm 2018, và chỉ số giá xuất khẩu trong tháng 2 cũng đi xuống.Trong khi đó, các tổ chức và công ty xếp hạng tín nhiệm quốc tế đều đã hạ thấp dự báo triển vọng tăng trưởng của kinh tế Hàn Quốc trong năm nay.Trong đó, hãng xếp hạng tín nhiệm quốc tế Standard & Poor's (S&P) có trụ sở tại Mỹ đã hạ dự báo triển vọng tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hàn Quốc trong năm nay từ mức 2,5%, xuống 2,4%, thấp hơn so với dự báo của Chính phủ Hàn Quốc là 2,6-2,7%.