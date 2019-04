400 ngôi nhà bị phá hủy do hỏa hoạn tại tỉnh Gangwon

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc công bố: vụ cháy rừng nghiêm trọng bùng phát tại tỉnh Gangwon hôm thứ Năm (4/4) đã phá hủy khoảng 400 ngôi nhà và hơn 900 cơ sở vật nuôi.Ủy ban phòng ngừa tai nạn và quản lý an toàn trung ương trực thuộc Bộ Hành chính và an toàn hôm Chủ nhật (7/4) thông báo, hỏa hoạn cũng đã thiêu rụi 530 hecta rừng và đồng ruộng, 68 cơ sở hành chính công và 100 tòa nhà.Con số thương vong vì đám cháy vẫn chỉ là một người. Hiện tại, khoảng 720 người phải di dời vì hỏa hoạn đang tạm trú tại 20 cơ sở.Tân Bộ trưởng Hành chính và an toàn Chin Young đã tới thăm tỉnh Gangwon trong ngày đầu tiên nhậm chức hôm thứ Bảy (6/4). Sau đó, ông Chin đã chủ trì cuộc họp tại thủ đô Seoul ngày hôm sau (7/4), nhằm thảo luận các biện pháp hỗ trợ nạn nhân các địa phương trong vụ cháy rừng nghiêm trọng.Bộ trưởng chỉ thị các quan chức giảm thiểu quy trình hành chính hết sức có thể, nhằm mau chóng cung cấp sự hỗ trợ cần thiết cho người dân bị ảnh hưởng.