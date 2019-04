Đẩy nhanh điều tra thiệt hại do cháy rừng ở tỉnh Gangwon

Photo : YONHAP News

Công tác điều tra thiệt hại do cháy rừng tại tỉnh Gangwon đã bước sang ngày thứ ba. Trước đó, ngày 6/4, Tổng thống Moon Jae-in đã tuyên bố chỉ định 5 thành phố và huyện thuộc tỉnh Gangwon bị thiệt hại do cháy rừng là "Khu vực thảm họa đặc biệt".Ngày 8/4, chính quyền 5 địa phương, trong đó có huyện Goseong, thành phố Sokcho, vẫn đang tiếp tục tiếp nhận tình hình thiệt hại do cháy rừng, điều tra hiện trường đám cháy. Xét thấy nhiều người dân bị thiệt hại là người cao tuổi, các địa phương quyết định kéo dài thời gian tiếp nhận thiệt hại, thay vì hết ngày 8/4 như kế hoạch ban đầu.Quy mô thiệt hại đang liên tục gia tăng. Cho tới thời điểm hiện tại, cháy rừng đã thiêu rụi 478 ngôi nhà, 195 kho chứa, 61 trang trại gia súc, 434 máy móc nông nghiệp, ảnh hưởng lớn tới hoạt động sản xuất của người dân.Đặc biệt, số người phải sơ tán do cháy rừng vẫn đang tăng mạnh. Theo số liệu của Ủy ban phòng ngừa tai nạn và quản lý an toàn trung ương, tính tới 6 giờ sáng 8/4, đã có hơn 820 người dân đã phải sơ tán đến các cơ sở lánh nạn tạm thời. Bộ Địa chính và giao thông đã bố trí thêm 6 địa điểm cư trú tạm thời khác cho người dân, như tại trung tâm tập huấn của cơ quan Nhà nước.Ngoài ra, Chính phủ đang xem xét phương án cho người dân mua hoặc thuê lại nhà ở do Tổng công ty nhà ở Hàn Quốc (LH) sở hữu, hoặc nhà ở tư nhân khác.Sau khi công tác điều tra thiệt hại kết thúc, Ủy ban phòng ngừa tai nạn và quản lý an toàn trung ương sẽ bắt tay ngay vào công tác khắc phục thiệt hại do cháy rừng từ ngày 10/4.Trong ngày 8/4, sau khi nhận được tin báo của người dân nghi ngờ đám cháy bùng phát trở lại ở xã Toseong, huyện Goseong, Cơ quan phòng cháy chữa cháy đã tiến hành ngay công tác dập lửa.Cơ quan chức năng vẫn duy trì cảnh báo cháy rừng tại khu vực ven biển phía Đông, do dự báo sẽ vẫn có gió lớn cho tới hết đêm cùng ngày.