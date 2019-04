Công bố chiến lược mới phát triển mạng 5G

Photo : YONHAP News

10 ban ngành Chính phủ như Bộ Khoa học, công nghệ, thông tin và truyền thông, Bộ Công nghiêp, thương mại và tài nguyên, Bộ Kế hoạch và tài chính, Ủy ban phát thanh, truyền hình và truyền thông Hàn Quốc, hôm thứ Hai (8/4) đã tổ chức lễ kỷ niệm đánh dấu việc Hàn Quốc thương mại hóa mạng viễn thông di động thế hệ thứ 5 (5G) đầu tiên trên thế giới tại công viên Olympic, thủ đô Seoul. Tại đây, Chính phủ đã công bố "Chiến lược 5G+ vì tăng trưởng đổi mới".Trước tiên, Chính phủ sẽ hợp tác với khối tư nhân, đầu tư trên 30.000 tỷ won (26,2 tỷ USD) nhằm phủ sóng sớm mạng 5G trên toàn quốc cho tới năm 2022. Chính phủ chỉ định 10 ngành công nghiệp chủ chốt ứng dụng mạng 5G để đầu tư, hỗ trợ về nghiên cứu và phát triển như camera giám sát CCTV thông minh, thiết bị đeo trên người, công nghệ thực tế ảo (VR) và thực tế ảo tăng cường (AR), smartphone thế hệ mới.Đặc biệt, Chính phủ sẽ ưu tiên áp dụng mạng 5G vào các lĩnh vực liên quan trực tiếp tới an toàn, sức khỏe của người dân, như hệ thống hợp tác điều trị từ xa theo thời gian thực kết nối giữa các bệnh viện, thành phố thông minh. Cùng với đó, Chính phủ sẽ tăng cường bảo mật mạng, tính an toàn của mạng viễn thông 5G.Chính phủ kỳ vọng các kế hoạch trên sẽ nâng giá trị sản xuất ở các ngành công nghiệp liên quan tới mạng 5G lên 180.000 tỷ won (157,4 tỷ USD), giá trị xuất khẩu đạt 73 tỷ USD cho tới năm 2026, tạo ra 600.000 việc làm mới.Chính phủ sẽ lập ra Ủy ban chiến lược 5G+ có sự tham gia của các ban ngành hữu quan, đại diện doanh nghiệp và giới chuyên gia để xúc tiến một cách thuận lợi các kế hoạch đề ra.Bộ trưởng Khoa học, công nghệ, thông tin và truyền thông You Young-min nhấn mạnh cần phải tích cực xúc tiến "Chiến lược 5G+" để đưa Hàn Quốc dẫn dầu thị trường 5G toàn cầu, mang đến những sự thay đổi rõ nét cho đời sống của người dân.