Tổng thống bổ nhiệm hai Bộ trưởng bất chấp phản đối của phe đối lập

Photo : YONHAP News

Phủ Tổng thống thông báo, Tổng thống Moon Jae-in đã bổ nhiệm hai Bộ trưởng mới vào hôm thứ Hai (8/4), bất chấp sự phản đối mạnh mẽ từ phe đối lập.Lễ bổ nhiệm hai Bộ trưởng mới được tổ chức lúc 2 giờ chiều cùng ngày. Cụ thể, Tổng thống đã bổ nhiệm bà Park Young-sun giữ chức Bộ trưởng Doanh nghiệp vừa và nhỏ và mạo hiểm, ông Kim Yeon-chul giữ chức Bộ trưởng Thống nhất.Ba Bộ trưởng vừa mới nhậm chức vào tuần trước cũng đã được bổ nhiệm chính thức tại buổi lễ. Đó là Bộ trưởng Văn hóa, thể thao và du lịch Park Yang-woo, Bộ trưởng Hải dương và thủy sản Moon Seong-hyeok, và Bộ trưởng Hành chính và an toàn Chin Young.Đảng Hàn Quốc tự do, đảng đối lập chính, đã hai lần từ chối thông qua báo cáo điều trần của bà Park Young-sun và ông Kim Yeon-chul.Sự phê chuẩn của Quốc hội là không bắt buộc đối với việc bổ nhiệm các Bộ trưởng trong Chính phủ. Tuy nhiên, bổ nhiệm Bộ trưởng mà không có các báo cáo điều trần được thông qua thường dẫn tới các tranh cãi chính trị.Chủ tịch đảng Hàn Quốc tự do Hwang Kyo-ahn sáng ngày 8/4 phát biểu rằng, nếu Tổng thống Moon Jae-in không rút lại quyết định bổ nhiệm hai tân Bộ trưởng, đảng này không còn cách nào khác ngoài việc chung tay với người dân để phản đối.5 tân Bộ trưởng trên nằm trong danh sách 7 ứng cử viên đã được công bố từ đầu tháng trước. Tổng thống Moon đã buộc phải rút lại quyết định tiến cử ứng cử viên Bộ trưởng Khoa học, công nghệ, thông tin và truyền thông Cho Dong-ho, đồng thời chấp thuận đề nghị rút lui của ứng cử viên Bộ trưởng Địa chính và giao thông Choi Jeong-ho.