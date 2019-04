Thông cầu xuyên biên giới Trung-Triều

Photo : KBS News

Trung Quốc và Bắc Triều Tiên hôm thứ Hai (8/4) đã chính thức khai trương cây cầu xuyên biên giới mới bắc qua sông Apnok (Áp Lục, tên gọi tiếng Trung là Yalu), con sông đóng chảy giữa hai nước. Cây cầu nối thành phố Tập An của tỉnh Cát Lâm phía Đông Bắc Trung Quốc, với thành phố vùng biên Manpo, tỉnh Chagang của Bắc Triều Tiên.Hai nước đã nhất trí thông qua dự án cầu Tập An-Manpo tháng 5 năm 2012 và hoàn công năm 2016. Tuy nhiên, hai nước đã trì hoãn lễ thông cầu chính thức, dường như xuất phát từ các lệnh cấm vận của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc với miền Bắc do chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này.Thành phố Tập An nằm dọc sông Apnok, được xem là trung tâm tiêu biểu về mặt thương mại giữa Bắc Triều Tiên và Trung Quốc, cùng với thành phố Đan Đông của tỉnh Liêu Ninh ở cửa sông Áp Lục, và huyện Hồn Xuân, tỉnh Cát Lâm, ở cửa sông Duman (Đậu Mãn mà Trung Quốc gọi là Tumen).4 chiếc xe buýt du lịch đã đi từ Bắc Triều Tiên sang Trung Quốc trên chiếc cầu mới vào sáng cùng ngày, chở theo khoảng 120 hành khách. Theo một công ty du lịch địa phương, các du khách dự định quay trở lại Tập An vào buổi chiều, sau khi thăm quan các địa điểm quanh thành phố Manpo.Một nguồn tin khu vực biên giới cho biết, Bắc Kinh có thể sẽ không mở rộng hợp tác kinh tế đáng kể với Bình Nhưỡng, xem xét tới quan hệ với Washington. Tuy nhiên, việc khai trương cây cầu mới có thể báo hiệu sự mở rộng trao đổi kinh tế song phương.Trong một động thái liên quan, Trung Quốc đã đẩy nhanh việc xây dựng đường cao tốc nối Tập An với Đồng Thoại, thành phố công nghiệp của tỉnh Cát Lâm, làm dấy lên suy đoán rằng hai nước có thể đang xây dựng một tuyến hậu cần song phương mới.