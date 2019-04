Hơn 1.600 người tử vong sớm vì làm việc quá sức mỗi năm

Photo : YONHAP News

Tại Hàn Quốc mỗi năm có hơn 1.600 người tử vong sớm vì làm việc trong thời gian dài và làm việc quá sức.Viện nghiên cứu phúc lợi và xã hội Hàn Quốc (KIHASA) định nghĩa người làm việc trên 60 tiếng một tuần là làm việc quá sức, và tiến hành phân tích về những gánh nặng kinh tế do bệnh tật mắc phải vì làm việc quá sức.Cơ quan này cho biết có 14% nam giới và 5,1% nữ giới đang phải làm việc trên 60 tiếng một tuần, đặc biệt ở lĩnh vực vận tải, dịch vụ và kinh doanh tự do. Tỷ lệ làm việc theo ca là 14,4% ở nam giới và 11,6% ở nữ giới, nhiều nhất ở độ tuổi ngoài 30.Theo kết quả phân tích về ảnh hưởng của việc lao động thời gian dài và làm việc theo ca đến sức khỏe, tỷ lệ mắc bệnh liên quan tới tim, não, mạch máu là 59% ở nam giới và 37% ở nữ giới.Số người tử vong sớm do làm việc quá sức trong một năm là 1.644 người. Nếu giả định những người này có thể sống tới 72 tuổi thì tổn thất về mặt kinh tế là 750 tỷ won (656,4 triệu USD). Toàn bộ chi phí xã hội do làm việc quá sức là từ 5.500 tỷ won đến 7.700 tỷ won (4,8 tỷ USD đến 6,7 tỷ USD), tương đương 10% đến 14% khoản tiền chi trả bảo hiểm y tế của Hàn Quốc.Tính theo số liệu năm 2017, thời gian làm việc bình quân trong năm của người lao động Hàn Quốc là 2.024 tiếng, dài hơn 265 tiếng so với bình quân các nước thuộc Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) là 1.759 tiếng.