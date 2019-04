Cựu quan chức Bắc Triều Tiên nhận định đàm phán phi hạt nhân hóa sẽ kéo dài

Photo : YONHAP News

Trong bài viết đăng tải trên trang blog cá nhân "Diễn đàn hành động liên Triều" ngày 8/4, cựu Công sứ Bắc Triều Tiên tại Anh Thae Yong-ho nhận định đối thoại phi hạt nhân hóa Mỹ-Triều sẽ tiếp tục giậm chân tại chỗ trong nửa đầu năm nay. Bình Nhưỡng dự kiến sẽ "án binh bất động" đợi cho tới khi Washington chấp nhận phương án "thỏa thuận từng bước, thực thi từng bước" của Bình Nhưỡng.Ông Thae lấy ví dụ về việc Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ miền Bắc Kim Jong-un trong tuần trước đã tới thị sát công trường xây dựng Khu du lịch bãi biển Kalma ở thành phố Wonsan, chỉ thị về việc lùi thời gian hoàn công xuống 6 tháng so với kế hoạch ban đầu, một điều hết sức hiếm thấy.Cựu Công sứ Thae phân tích chỉ thị "điều chỉnh tốc độ" nhằm chứng tỏ về quyết tâm tập trung thảo luận việc thực hiện khẩu hiệu "Tự lực tự cường" tại kỳ họp của Hội đồng nhân dân tối cao khóa mới dự kiến khai mạc vào ngày 11/4. Điều này cũng mang ý nghĩa thể hiện sự tự tin của chính quyền miền Bắc, rằng nước này sẽ không để Mỹ hay Hàn Quốc thúc ép về mặt thời gian, cho dù bị cấm vận dài hạn.Theo Cựu Công sứ Bắc Triều Tiên, nước này đã nhận được hết khoản viện trợ kinh tế không hoàn lại trong năm nay từ Chính phủ Trung Quốc. Do đó, Bình Nhưỡng có thể đang tính toán rằng vẫn có thể trụ vững trước cấm vận trong nửa cuối năm nay.Về khả năng Chủ tịch Kim Jong-un có thể tuyên bố rút khỏi thỏa thuận phi hạt nhân hóa tại khóa họp của Hội đồng nhân dân tối cao, ông Thae nhận định miền Bắc sẽ không đưa ra quyết định này, tránh làm lung lay quan hệ với Trung Quốc.Tuy nhiên, có thể miền Bắc sẽ đưa ra một lời cảnh báo nào đó, tương tự như việc Chủ tịch Kim trong bài phát biểu chúc mừng năm mới đã tuyên bố sẽ không còn cách nào khác là phải lựa chọn "một con đường mới", nếu Mỹ không giữ đúng cam kết, tiếp tục gây sức ép và cấm vận.Cựu Công sứ miền Bắc nhận định Chủ tịch Kim Jong-un không kỳ vọng gì đặc biệt về Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ sẽ diễn ra vào ngày 11/4 tới. Nếu sau hội nghị, Mỹ và Hàn Quốc chủ trương ưu tiên quan hệ Hàn-Mỹ hơn quan hệ liên Triều, Bình Nhưỡng có thể sẽ không còn hứng thú với đối thoại liên Triều, do nhận định rằng có thể bị Washington gây sức ép thông qua Seoul.