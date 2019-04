Tổng thống lên đường tới Washington dự Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ

Photo : KBS News

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm thứ Tư (10/4) đã lên đường tới thăm Mỹ để hội đàm với Tổng thống Donald Trump.Theo Phủ Tổng thống Hàn Quốc, ông Moon sẽ khởi động chuyến thăm Mỹ bằng cuộc họp với Ngoại trưởng Mike Pompeo và Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Bolton, tiếp đó là cuộc gặp với Phó Tổng thống Mike Pence vào sáng thứ Năm (11/4, giờ địa phương).Sau đó, Tổng thống Moon sẽ tổ chức hội đàm thượng đỉnh mở rộng với Tổng thống Trump trong bữa trưa kéo dài khoảng 2 giờ. Tổng thống Hàn Quốc sẽ rời thủ đô Washington tối ngày thứ Năm (11/4, giờ địa phương) và trở về nước tối thứ Sáu (12/4).Đây là lần đầu tiên, thượng đỉnh Hàn-Mỹ diễn ra kể từ sau thất bại của Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai hồi cuối tháng 2. Hội đàm thượng đỉnh lần này sẽ là cuộc gặp gỡ thứ 7 giữa hai nhà lãnh đạo, kể từ khi Tổng thống Moon nhậm chức tháng 5 năm 2017.Phó Chánh văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống Hàn Quốc Kim Hyun-chong ngày 9/4 thông báo: hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ được tổ chức do sự cần thiết phải tham vấn, trao đổi giữa hai bên, nhằm nhanh chóng khôi phục đối thoại Mỹ-Triều sau hội nghị tại Hà Nội.Ông Kim cũng nhận định hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận kỹ lưỡng biện pháp nhằm đạt được sự phi hạt nhân hóa, cho rằng phương án “từ trên xuống” vẫn nên được triển khai song song với các lệnh cấm vận Bắc Triều Tiên.