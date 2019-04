EU cảnh cáo Seoul tiếp tục trì hoãn phê chuẩn công ước của ILO

Photo : YONHAP News

Ủy ban châu Âu cảnh báo sẽ áp dụng chế tài trong giải quyết xung đột về Hiệp định thương mại tự do (FTA), nếu Hàn Quốc không phê chuẩn các công ước cơ bản của Tổ chức lao động quốc tế (ILO).Bà Cecilia Malmstrom, Ủy viên Ủy ban châu Âu (EC), hôm thứ Ba (9/4) đã công bố thông điệp trên trong cuộc gặp với Bộ trưởng Tuyển dụng và lao động Hàn Quốc Lee Jae-kap tại Seoul.Bà Malmstrom nhận định việc phê chuẩn các công ước của Tổ chức lao động quốc tế (ILO), vốn được quy định trong thỏa thuận thương mại tự do (FTA) Hàn-EU, đã bị Seoul trì hoãn trong nhiều năm.Ủy viên Ủy ban châu Âu cho rằng, Liên minh châu Âu (EU) sẽ không còn cách nào khác ngoài khởi động một nhóm các chuyên gia nhằm rà soát sự tuân thủ của Hàn Quốc với Hiệp định FTA đã ký, nếu Seoul không sớm có tiến triển khả quan trong việc phê chuẩn các công ước trên.Một khi Liên minh châu Âu yêu cầu thành lập nhóm trên, các chuyên gia sẽ được tập hợp để đánh giá liệu việc Hàn Quốc trì hoãn phê chuẩn các công ước có phải là hành vi vi phạm Hiệp định FTA Hàn-EU hay không. Sau đó, nhóm chuyên gia sẽ lập báo cáo, trong đó nêu rõ các các phát hiện và khuyến nghị.Đáp lại, Bộ trưởng Tuyển dụng và lao động Hàn Quốc khẳng định rằng, việc phê chuẩn các công ước ILO là một nhiệm vụ then chốt của Chính phủ, song các dự luật liên quan vẫn chưa được Quốc hội thông qua.