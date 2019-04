Ghi nhận 129 ca nhiễm sởi từ đầu năm

Photo : YONHAP News

Cơ quan quản lý dịch bệnh (CDC) trực thuộc Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc hôm thứ Tư (10/4) cho biết tính từ đầu năm cho tới ngày 8/4 vừa qua, tại Hàn Quốc đã phát sinh 129 ca mắc bệnh sởi.Bệnh sởi vốn được coi như đã biến mất tại Hàn Quốc kể từ sau năm 2014, khi số ca mắc sởi mỗi năm chỉ dưới 20 người. Tuy nhiên, do một số trường hợp mắc bệnh từ nước ngoài, nên bệnh sởi vẫn chưa thực sự biến mất hoàn toàn. Năm 2010, tại thành phố Incheon có 111 ca mắc bệnh sởi, năm 2011 có 42 bệnh nhân ở khu vực tỉnh Nam Gyeongsang và năm 2014 có 442 người. Tuy nhiên, đây phần lớn là những trường hợp mắc sởi từ nước ngoài.Theo Cơ quan quản lý dịch bệnh, lý do khiến số ca mắc sởi gia tăng trở lại thời gian gần đây là do dịch sởi bùng phát rộng trên toàn thế giới, như châu Âu, khu vực Đông Nam Á. Thêm vào đó, sự gia tăng này còn được phân tích là do người dân có tâm lý nâng cao cảnh giác, tăng khai báo về bệnh truyền nhiễm.Cơ quan quản lý dịch bênh nhận định tình hình dịch sởi hiện nay vẫn chưa tới mức nghiêm trọng. Tỷ lệ tiêm phòng sởi trong nước ở mức cao. Mặc dù ở khu vực thành phố Daejeon, thành phố Anyang (tỉnh Gyeonggi) có hiện tượng phát sinh hàng loạt ca nhiễm sởi, nhưng dịch sởi đã được kiểm soát do sự quản lý chặt chẽ những người tiếp xúc với bệnh nhân.Trên thực tế, dịch sởi đã được kiểm soát hoàn toàn tại khu vực thành phố Daegu, nơi phát sinh ca mắc sởi đầu tiên trên cả nước, và thành phố Ansan (tỉnh Gyeonggi). Số bệnh nhân ở hai địa phương này đã dừng ở con số 16 và 22 người.Số ca nhiễm bùng phát riêng lẻ cũng đang có xu hướng tăng, chủ yếu là nhiễm bệnh từ nước ngoài, như Việt Nam (16 người), Philippines (10 người), Ukraina (2 người), Thái Lan (2 người), châu Âu (1 người). Cơ quan quản lý dịch bệnh khuyến cáo trẻ sơ sinh, người làm việc trong các cơ quan y tế, người sắp du lịch ở khu vực có dịch sởi, phải được tiêm phòng đầy đủ.Sởi là một loại bệnh truyền nhiễm, hoàn toàn có thể phòng chống qua vắc xin MMR. Bệnh có thể bị truyền nhiễm qua đường hô hấp, nên người dân cần tuân thủ các nguyên tắc vệ sinh cá nhân, che miệng khi ho, hắt hơi.